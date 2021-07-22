В Липецке автоледи станцевала после ДТП с четырьмя пострадавшими

Автоледи из Липецка разбила две машины, отказалась от медосвидетельствования и станцевала перед камерой. Видео: https://t.co/GxJoEMmdW5 pic.twitter.com/7785T70Ikp — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 22, 2021

В Липецке 31-летняя водитель BMW станцевала перед камерой после ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщили в региональном УМВД, помимо нее самой, травмы получили 28-летний водитель второй иномарки и два его пассажира, в том числе восьмилетний ребенок.

РИА "Новости" опубликовало кадры с места ДТП: на видео женщина танцует перед камерой, а потом отворачивается, демонстрируя незначительные раны на руках. Сообщается, что она отказалась от медосвидетельствования.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.