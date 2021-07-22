В Москве началось обучение общественных наблюдателей на предстоящие выборы

В Москве стартовало обучение общественных наблюдателей, которые в дни сентябрьских выборов будут следить за процессом голосования и подсчетом результатов.

Соглашение об обучении наблюдателей подписали общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и Высшая школа экономики. Как отмечают в штабе, наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права.

Декан факультета права, руководитель департамента публичного права, профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов подчеркнул: главная задача - обеспечить качественное общественное наблюдение.

- Сегодня стартует очень важное и значимое событие - начало обучения общественных наблюдателей, которые на сентябрьских выборах должны действительно сделать такое тотальное, качественное наблюдение за выборами трех уровней , - сказал он.