В Москве оштрафован мужчина, который дал ребенку поуправлять электросамокатом

Столичная Госавтоинспекция привлекла к ответственности мужчину, который ездил на электросамокате с ребенком. При этом управлял этим устройством именно ребенок, сообщается в Telegram-канале ведомства. Незадачливому родителю вменяется передача управления лицу, не имеющему такого права. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

Видеоролик этого катания был опубликован в интернете. Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточного округа Москвы установили личность мужчины. Им оказался 41-летний житель столицы. 21 июля в 00.25 он передвигался по проезжей части в районе улицы Васильцовский Стан и Волжского бульвара со своим 10-летним сыном на средстве индивидуальной мобильности с электрической тягой. При этом управлял средством передвижения ребенок. Со слов мужчины средство передвижения приобретено им несколько дней назад и находится в личном пользовании.

В ходе проверки сотрудниками ГИБДД установлено, что мощность электрической тяги устройства превышает 0,25 кВт и составляет 3200 Ватт, а максимально возможная скорость передвижения может достигать 70 км/ч.

На основании этого автоинспекторы составили в отношении задержанного мужчины административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права. Кроме того, были оформлены материалы за нарушение требований к перевозке детей, правил применения мотошлемов, невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. В итоге, этому родителю придется заплатить штрафов на общую сумму 32500 рублей.