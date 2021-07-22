107 населенных пунктов Якутии попали в зону задымленности из-за пожаров

В Якутии из-за действующих природных пожаров в зону задымленности попали 107 населенных пунктов, включая Якутск, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

На территории республики действуют 227 природных пожаров. За сутки было ликвидировано девять очагов на площади свыше 94 тысяч гектаров.

По сообщению республиканского оперативного штаба, на тушении пожаров задействованы 2,1 тысячи человек и 292 единицы техники. Ситуация остается очень сложной. В пяти районах сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности.

Специалистами Роспотребнадзора и гидрометеослужбы в населенных местах ведется регулярный лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе.