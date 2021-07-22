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Рубрика: Происшествия

107 населенных пунктов Якутии попали в зону задымленности из-за пожаров

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии из-за действующих природных пожаров в зону задымленности попали 107 населенных пунктов, включая Якутск, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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На территории республики действуют 227 природных пожаров. За сутки было ликвидировано девять очагов на площади свыше 94 тысяч гектаров.

По сообщению республиканского оперативного штаба, на тушении пожаров задействованы 2,1 тысячи человек и 292 единицы техники. Ситуация остается очень сложной. В пяти районах сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности.

Специалистами Роспотребнадзора и гидрометеослужбы в населенных местах ведется регулярный лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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