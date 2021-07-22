Что поможет бизнесу выйти из коронавирусного кризиса

В условиях "третьей волны" COVID-19 нам, дальневосточникам, должен быть интересен опыт Москвы - региона с наивысшей концентрацией населения и поэтому демонстрирующей с особой яркостью реальную эффективность мер противодействия негативному влиянию пандемии.

Сегодня Москва уже выходит из фазы критического распространения эпидемии. Об этом свидетельствует соотношение количества заболевших за предшествующий месяц к количеству выздоровевших за тот же период. Этот показатель - коэффициент заболеваемости - в Москве равен 1,05 (количество заболевших лишь незначительно больше количества выздоровевших), в то время как по стране в целом - 1,36, а на Дальнем Востоке - 1,95.

Если рассматривать ситуацию отдельно по регионам Дальнего Востока, можно условно разделить их на три группы с расположением территорий по порядку усиления темпов роста заболеваемости:

- регионы с небольшими темпами (коэффициент от 1,1 до 1,5): Якутия, Приморский край, Сахалинская область;

- с умеренными темпами (от 1,51 до 1,8): Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область;

- со значительными (более 1,8): Магаданская область, Камчатский край, Еврейская АО, Чукотский АО.

Все субъекты Российской Федерации, и дальневосточные не исключение, за полтора года пандемии вводили лимиты и запреты для предпринимательской деятельности в различных сферах экономики - везде можно встретить в том или ином виде ограничения по времени работы объектов бизнеса, частичную заполняемость помещений и даже полный запрет деятельности отдельных отраслей.

Эти административные меры соблазнительны для управленцев, так как могут дать краткосрочный эффект, но они болезненны для бизнеса и вызывают недовольство населения.

Москва также прошла через все это и сейчас демонстрирует значительный позитивный результат. Что же помогло столичному региону первому начать выходить из очередного коронавирусного кризиса?

Первое. Обязательная вакцинация граждан определенных категорий. Большинство дальневосточных регионов с конца июня - середины июля уже ввело обязательную вакцинацию не менее 60 процентов граждан, работающих в отраслях, где контактность между людьми наивысшая. Только пять регионов этого не сделали - Колыма, Камчатка, Приморье, ЕАО и Чукотка. И именно эти "необязательные" регионы (за исключением Приморья, чей опыт требует более пристального изучения) демонстрируют наивысший рост заболеваемости.

Второе. Постепенный отказ от административных запретов и локдаунов, "травмирующих" экономику в целом, малый бизнес и его покупателей, в пользу технологического контроля статуса клиентов. Сканирование QR-кодов посетителей является простым и наглядным примером, технически несложным, практически бесплатным, прозрачным и эффективным инструментом такого контроля, дисциплинирует граждан, дает бизнесу возможность работать, зарабатывать, платить налоги и не сидеть на шее у государства, а экономике региона в целом - мягко преодолевать негативные последствия пандемии.