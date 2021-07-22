Какие спектакли покажут приморцам на фестивале "Мариинский"

В субботу на Приморской сцене Мариинского театра стартует VI Дальневосточный международный музыкальный фестиваль "Мариинский". Традиционно откроется он с балетных премьер, за дирижерским пультом будет Антон Торбеев.

24 и 25 июля зрители впервые увидят красочный спектакль по мотивам пушкинской поэмы "Бахчисарайский фонтан" на музыку Бориса Асафьева в знаменитой постановке Ростислава Захарова. В 2017 году в Мариинском театре прошло тысячное представление прославленного балета, ставшего одной из визитных карточек советского балета.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе театра, воплощенную в танце историю утраченной любви и жгучей ревности в стенах ханского гарема расскажут Данила Корсунцев, Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Екатерина Чебыкина, Алексей Тимофеев, Анастасия Нуйкина, Евгений Коновалов, Сослан Кулаев и другие солисты балетной труппы Мариинского театра.

Еще одна премьера состоится 27 и 28 июля - романтический балет "Сильфида" Хермана Левенскьольда в хореографии Августа Бурнонвиля (1836) в редакции Эльзы-Марианны фон Розен. После премьеры в 1822 году этот спектакль стал своеобразным манифестом романтического балета, но периодически исчезал из репертуара балетных трупп. Сейчас "Сильфида" входит в репертуар Мариинского и Большого театров, а также встречается в афише зарубежных трупп. Главные партии в "Сильфиде" исполнят солисты балетной труппы Мариинского театра, среди которых Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Алексей Тимофеев, Евгений Коновалов.

К сожалению, заявленная в афише премьера народной драмы Модеста Мусоргского "Хованщина" в масштабной постановке Леонида Баратова и художественном оформлении Федора Федоровского не состоится. И впервые фестиваль пройдет без личного участия своего художественного руководителя - маэстро Валерия Гергиева.

В симфонической программе примет участие Сергей Редькин - лауреат Конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Восходящая звезда мирового фортепианного исполнительства, лауреат множества престижных конкурсов будет солировать в фортепианном концерте № 17 Вольфганга Амадея Моцарта в симфоническом вечере "Моцарт. Шуберт". Также в программе вечера - Пятая симфония Франца Шуберта и мотет Exsultate, Jubilate Моцарта, партию сопрано в котором исполнит известная оперная певица, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова (колоратурное сопрано). 3 августа в сольном концерте Сергея Редькина прозвучат фортепианные произведения Франца Шуберта и Александра Скрябина.