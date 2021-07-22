На Чукотке хищных птиц впервые изучат с помощью датчиков GPS

На Чукотке специалисты Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН впервые изучат мохноногих канюков с помощью датчиков дистанционного слежения, сообщила пресс-служба национального парка "Берингия".

Пока удалось пометить одну птицу. Мечение провели сотрудники института Ольга Куликова и Павел Ктиторов, прибывшие в нацпарк для инвентаризации орнитофауны на охраняемой территории. Работа проводится в рамках международного проекта ICARUS, инициированного Россией и Германией и нацеленного на мониторинг миграции животных на планете.

В отличие от многих других видов перелетных птиц, у мохноногих канюков (зимняков) нет четкой программы, куда лететь на зимовку. Они способны к анализу и действуют ситуативно: постепенно перемещаются на юг, уходя от снега, который мешает им охотиться.

При этом до сих пор никому не известно, куда летают зимняки, гнездящиеся на Чукотке. Японские ученые метили мохноногих канюков на зимовках, однако из четырех птиц только одна долетела до Чукотки и была зафиксирована в районе Чауна. На местах гнездования чукотских зимняков метят впервые.

Ученые отмечают, что передатчики весят всего пять граммов, по размеру они в половину спичечного коробка, с солнечной батареей и двумя антеннами - GPS и для передачи данных на МКС. По словам Ольги Куликовой, вес передатчика - лимитирующий фактор для мечения птиц.