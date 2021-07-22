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22.07.2021 06:10
Рубрика: Общество

Нужно ли спасать сахалинский лес от уничтожения жуком-вредителем

Текст: Юлия Вятржик
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 164(8515)
На Сахалине выясняют причины усыхания елового леса на юге острова. Около двух лет назад местные жители начали замечать, что на сопках, еще недавно радовавших глаз бархатными темно-зелеными склонами, появились серо-коричневые мертвые участки. Как оказалось, аянскую ель, которая растет преимущественно в южной части Сахалина, сразила непонятная болезнь, причем распространяется она с огромной скоростью.
Инспекторы южно-сахалинского лесничества регулярно осматривают феромоновые ловушки, чтобы установить, сколько короедов обитает на этих участках. Фото: Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Инспекторы южно-сахалинского лесничества регулярно осматривают феромоновые ловушки, чтобы установить, сколько короедов обитает на этих участках. Фото: Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
Инспекторы южно-сахалинского лесничества регулярно осматривают феромоновые ловушки, чтобы установить, сколько короедов обитает на этих участках. Фото: Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области

Сейчас серые участки разрослись, охватив немалые территории, и это производит гнетущее впечатление. Конечно же, возникли вопросы, почему гибнет лес? В числе наиболее вероятных причин назвали вредителя короеда-типографа, который из всех хвойных деревьев предпочитает именно ель. В свою очередь вспышку его активности объяснили многочисленными ветровалами, заполнившими лесные массивы южной части острова после ураганов, которые обрушились на Сахалин в октябре 2015 года.

Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Кузбасса
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Что надо предпринять для спасения леса на острове, "РГ" спросила у экспертов. Мнения разошлись.

Кирилл Корзников, ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Ботанического сада-института ДВО РАН (Владивосток):

- Меня эта тема обеспокоила в 2019 году. Тогда я впервые попал на Кунашир и обнаружил, что ни в северной, ни в южной части острова не осталось ели Глена, она почти вся съедена короедом. Причем тогда это заботило только сотрудников местного заповедника. В прошлом году я отправился на Сахалин в сентябре. Когда самолет заходил на посадку, увидел со стороны Синегорска серо-бурые участки погибшего леса, такие же, как на Кунашире. Пообщался с сахалинскими коллегами, и они подтвердили, что ель сохнет. Мы дали информацию в СМИ, отправили запросы в агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, но нам ответили, что причин для беспокойства нет, а ель усыхает из-за неблагоприятных климатических факторов. Однако мы исследовали мертвые деревья на Сусунайском хребте и обнаружили характерные для короеда-типографа ходы. Урон, который этот жук наносит природе, огромен. Я своими глазами видел в Подмосковье пустые поля там, где еще совсем недавно шумел вековой еловый лес. Жук съел его за четыре года. Что-то подобное сейчас происходит и на Сахалине. По данным дистанционного зондирования, на юге острова общая площадь усыхания ели превысила 12 тысяч гектаров. Несмотря на явную проблему, агентство лесного и охотничьего хозяйства области должным образом не реагирует и никаких активных действий по спасению елей не предпринимает.

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В этой ситуации радует одно. Снегопад, который случился на острове в этом году в конце мая, - великое благо. Короед-типограф погибает при низких температурах. Сама природа подарила сахалинцам возможность избавиться от этой напасти.

Александр Мордасов, ведущий советник агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области:

- В конце апреля по инициативе агентства была создана рабочая группа для проверки информации о возможной высокой численности короеда-типографа. В середине мая специалисты-лесопатологи Центра защиты леса Приморского края организовали пункты наблюдения в Южно-Сахалинском, Красногорском и Холмском лесничествах и поставили там феромоновые ловушки, чтобы установить, сколько короедов-типографов обитает на этих территориях. Осмотр ловушек проводится еженедельно. Есть все основания считать, что ситуация стабильная, количество жуков не превышает нормы. Кроме этого, лесопатологи проводят натурные обследования, то есть выезжают в лес и исследуют проблемные участки. Итоги этой большой работы они планируют подвести в сентябре.

Фото: iStock
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И еще один важный момент. Короед-типограф не ест здоровый лес. Он выбирает только больные ели, потому и относится к категории вторичных вредителей. Жук ускоряет процесс гибели дерева, оно усыхает, падает, его заселяет грибная биота, и в результате получается питательная органика, на которой прекрасно живет подрост, то есть молодые деревья. Лес - это живой организм, и то, что короед избавляет его от больных деревьев, - естественный процесс саморегуляции.

Владимир Корнев, руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области:

- Как это ни парадоксально, но короед лесу необходим. Во-первых, жук является кормом для пернатых и животных. Во-вторых, здоровые хвойные деревья он не повреждает, только больные, выполняя санитарную функцию. Поэтому уничтожать популяцию этого жука, тем более если для этого нет оснований, - значит нарушить экологическое равновесие леса. Тем не менее мы следим за численностью жука, и если она начинает критически расти, тогда, конечно же, проведем специальные мероприятия, предусмотренные федеральным законодательством.

Теперь об усыхании ели в сахалинских лесах. Такое явление наблюдается не только на островах, а по всей территории Дальнего Востока России, причем процесс этот начался более 100 лет назад. Им занимаются ученые мирового уровня, но единого мнения о причине усыхания древостоя нет до сих пор. Очевидно, свою роль сыграли глобальные климатические процессы, которые его спровоцировали. Но однозначно не короед.

Фото: Инфографика "РГ"/ Светлана Цыганкова/ Анна Дурова
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Ринат Сабиров, старший научный сотрудник ИМГиГ ДВО РАН:

- Подобные ситуации в лесных массивах возникали и возникают регулярно, это естественные процессы, которые идут веками, но леса умеют самовосстанавливаться. Я не вижу смысла драматизировать ситуацию, но и бездействовать, конечно же, нельзя. Необходим постоянный мониторинг, он ведется, мы ждем результатов. Главное - минимизировать вмешательство в естественные процессы лесной экосистемы и действовать максимально бережно.

Послесловие

Тема не закрыта. Что касается пораженных участков, после заключения Рослесозащиты, подтверждающего гибель деревьев, территории будут освобождать от древесины и готовить к искусственному лесовосстановлению. Эти места планируется засадить хвойными видами древесных пород.

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