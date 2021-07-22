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Рубрика: Экономика
22.07.2021 15:36
Текст: Наталия Ячменникова

Подписано соглашение на поставку 19 самолетов Ил-114-300

В рамках деловой программы МАКС-2021 подписано соглашение о намерениях на поставку 19 региональных самолетов Ил-114-300 между ПАО "Ил" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и авиакомпанией "Аврора". Поставки самолетов планируются, начиная с 2023 года.

Фото: twitter.com
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Новые региональные Ил-114-300 будут поставляться в рамках программы повышения транспортной доступности на Дальнем Востоке и будут способствовать увеличению интенсивности авиасообщения, а также масштабному обновлению и увеличению авиапарка в регионе.

Как сказал первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, появление в России такого самолета как Ил-114-300, крайне важно. "Это полностью отечественный пассажирский турбовинтовой самолет, который сможет обеспечить авиационную мобильность населения в труднодоступных районах Севера, Дальнего Востока и Сибири. Поэтому данная программа является приоритетной", - подчеркнул Ярковой.

По его словам, первый опытный образец самолета сейчас участвует в летных испытаниях. В Луховицах ведется сборка Ил-114-300 по серийным технологиям. С учетом технических возможностей площадки имеется возможность выпускать порядка 12 машин в год. Портфель заказов растет. На старте программы специалисты оценивали рынок в объеме 100 самолетов, за счет спецверсий потенциальная потребность может быть увеличена до 150 машин.

Подписанное соглашение будет содействовать повышению уровня связанности территорий страны и транспортной доступности регионов.

Ил-114-300 впервые представлен на МАКС-2021. Это региональный пассажирский турбовинтовой самолет, который создается для местных авиалиний и может эксплуатироваться в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и сложных климатических условиях. В ОАК отмечают: он заменит на внутренних авиалиниях выбывающие из эксплуатации самолеты семейства Ан-24 и Ан-26 и станет альтернативой импортным самолетам аналогичного класса. Ил-114-300 специально рассчитан на автономную эксплуатацию в условиях российских аэропортов с учетом климатических зон.

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