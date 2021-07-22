В ЕАО развернут дополнительные койки для больных COVID-19

Дополнительные койки для больных COVID-19 развернут в Еврейской автономии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Сейчас в регионе занято 85 процентов мест в двух коронавирусных госпиталях. Заболевшими числятся около 1000 жителей области.

Как отметил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков, темпы вакцинации в регионе несколько замедлились. Во многом это связывают с отъездом людей в отпуск и непростыми погодными условиями.

- Хочу обратить внимание: достаточно много курортов, гостиниц, особенно на западе страны, требуют наличие QR-кодов, свидетельствующих о том, что человек завершил вакцинацию. В ЕАО такая работа налажена, - приводятся на сайте правительства региона слова Жукова.

По данным управления Роспотребнадзора по ЕАО, первый компонент вакцины получили около 30 тысяч человек. Для создания коллективного иммунитета в области нужно привить более 72 тысяч человек.