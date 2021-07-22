В Якутии ликвидируют самый опасный для экологии объект

Министерство экологии и природопользования Якутии со второго захода обрело подрядчика для ликвидации оставшегося с советских времен хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики.

Хвостохранилище, расположенное в Усть-Янском районе у побережья Северного Ледовитого океана, признано в регионе самым опасным объектом накопленного вреда природе. Грубо говоря, это огромная яма с отходами золотодобычи, в составе которых более двух тысяч тонн тяжелых металлов. Периодически она переполняется, грязь просачивается в реки. По проекту предстоит захоронить содержимое резервуара, демонтировать заброшенную фабрику и рекультивировать 105,3 тысячи квадратных метров территории в условиях абсолютного бездорожья и других не очень приятных особенностей Арктики. Изначально на эту работу было выделено 867,7 миллиона рублей (в основном из федерального бюджета) с расчетом, что средства будут использованы в течение двух лет.

Первый аукцион по выбору подрядчика объявили в феврале этого года, но ни одно предприятие на него не откликнулось. А вот вторая попытка, предпринятая в июне - июле, оказалась успешной: на конкурс пришла единственная заявка от ООО "ГлавСтрой", входящего в якутскую холдинговую компанию "Арктик Капитал".

Как и все другие, компания проигнорировала первый аукцион, и по его окончании главный инженер Андрей Карху сообщил "РГ" о причине нежелания участвовать в проекте: "Мы о нем, конечно, знаем, но сроки и стоимость работ, по моему мнению, не соответствуют реальным".

Ко второму заходу эти параметры практически не изменились. Разве что, по словам руководителя республиканской исполнительной дирекции по водному хозяйству и ликвидации последствий паводков Гаврила Слободчикова (эта организация выступает государственным заказчиком), стоимость работ была увеличена на три миллиона рублей за счет регионального бюджета. Но на фоне общей цены это копейки.

- А сроки исполнения, два года, остаются прежними, и они действительно нереальны. За такое время там ни один подрядчик не управится, - считает Слободчиков.

Впрочем, он отметил, что по проекту предусмотрено не ровно два года, а 26 месяцев. И лишние два месяца, скорее всего, впоследствии будут преобразованы в полноценный год.

- Речь идет о 26 месяцах непрерывной работы. Но в Арктике такого не бывает, там сезонность, зависимость от зимников, короткой навигации, метелей, морозов. Поэтому, думаю, в дальнейшем будет подписано дополнительное соглашение с установлением более реального срока - трех лет, - поясняет руководитель организации-заказчика.

Подключение "Арктик Капитал", по сути, спасло проект. Дело в том, что одно из предприятий холдинга моет золото как раз рядом с бывшей Куларской ЗИФ. А других организаций, которым по силам было бы ликвидировать хвостохранилище, в Усть-Янском и соседних районах попросту нет.

- Конечно, технику им в любом случае надо будет завозить, потому что используемую на добыче золота никто не будет отрывать на другие работы. Но у них там есть точка опоры - база, и это очень важно. Большой плюс и в том, что они знают технологию, хотя практического опыта по ликвидации таких опасных и сложных объектов в республике нет ни у них, ни у кого бы то ни было, - подчеркивает Гаврил Слободчиков.

На проведение конкурсов ушло полгода. Хвостохранилище уже изрядно попортило нервы ответственным за его ликвидацию. Глава минэкологии республики Сахамин Афанасьев получил предостережение Генпрокуратуры из-за медленной организации подготовительных работ, а руководителю исполнительной дирекции выписали штраф за ошибки при оформлении документации к первому аукциону. Теперь у чиновников свалилась гора с плеч, а надежды на то, что опасный объект исчезнет с лица земли, обрели реальные перспективы. 16 июля стороны подписали госконтракт.

Ликвидаторам хвостохранилища предстоят большие хлопоты по скорейшему формированию и отправке грузов на Север. На этой неделе началась арктическая навигация, и длится она всего около трех месяцев.

Кстати

Хвостохранилище Куларской ЗИФ было включено в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде на основании приказа минприроды РФ в июле 2020 года. Мероприятия по его ликвидации вошли в нацпроект "Экология".

Цифра

31 ПДК составляет содержание мышьяка в донных отложениях на территории хвостохранилища.