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22.07.2021 07:46
Рубрика: Происшествия

В Якутии выявлена антисанитария в столовой добывающего предприятия

Текст: Владимир Таюрский

Прокуратура Алданского района Якутии завершила выездную проверку золотодобывающего предприятия, на котором было зафиксировано массовое пищевое отравление работников. В столовой предприятия выявлена антисанитария, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в четверг.

В Якутии в столовой предприятия отравились золотодобытчики

К проверке с выездом в вахтовый поселок были привлечены специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Алданском районе.

"Установлено, что с 10 по 11 июля 2021 года за медицинской помощью в медицинский пункт поселка обратилось 11 человек с признаками пищевого отравления после употребления салата из печени с морковью. При этом в нарушение требований закона предприятием в медицинскую организацию и территориальный отдел управления Роспотребнадзора не направлена информация о массовом заболевании работников острой кишечной инфекцией", - отмечено в сообщении.

Проверяющие выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в столовой. Они проявились не только в несоблюдении технологии изготовления и сроков хранения салата, которым отравились вахтовики. Не были приняты меры по отстранению от работы лиц с признаками кишечной инфекции. В неудовлетворительном санитарном состоянии, без регулярной уборки находились помещения столовой, не надлежаще эксплуатировались контейнеры для отходов, не проводилась их дезинфекция, дезинсекция и дератизации.

При отборе проб для проведения лабораторных исследований было выявлено несоответствие требованиям безопасности воды и ряда продуктов.

В адрес директора акционерного общества внесено представление, которое находится на рассмотрении. В отношении виновных лиц инициировано возбуждение административных производств по нескольким статьям КоАП РФ. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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