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22.07.2021 04:49
Рубрика: Власть

В Магадане отремонтировали дорогу в морской порт

Текст: Наталья Мифтахутдинова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 164(8515)
В ближайшие дни в Магадане откроют для двухстороннего движения отрезок автодороги в морской порт. Здесь положили особо прочные железобетонные плиты (такая основа, в отличие от более привычной на Колыме щебенки, способна выдержать самые тяжелые грузы) и асфальт. Эти работы стали одним из последних этапов дорогостоящего и трудозатратного проекта по берегоукреплению аварийного участка Портового шоссе в колымской столице. Долгожданного проекта.
По-настоящему оценить реконструкцию "дороги жизни" в колымской столице можно, если вспомнить, каким был аварийный участок год назад. Фото: Наталья Мифтахутдинова По-настоящему оценить реконструкцию "дороги жизни" в колымской столице можно, если вспомнить, каким был аварийный участок год назад. Фото: Наталья Мифтахутдинова
По-настоящему оценить реконструкцию "дороги жизни" в колымской столице можно, если вспомнить, каким был аварийный участок год назад. Фото: Наталья Мифтахутдинова

Морской торговый порт и город соединяет единственная трасса, и магаданцы не зря ее называют "дорогой жизни". Большая часть продовольствия, стройматериалов, техники, автотранспорта, а самое главное, топлива поступает в регион именно морским путем. А дальше по Портовому шоссе все это доставляют как в сам город, так и в колымские поселки.

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На дороге, испытывающей каждый день колоссальную нагрузку, есть небольшой по протяженности, но опасный участок: справа подпорная стена, а слева высокий обрывистый берег бухты Нагаева. С годами стена из-за подмыва подземными водами стала наклоняться в сторону проезжей части, свисая над дорогой, а берег - обрушаться, осыпаясь в море. Природный процесс шел годами, местные ученые били во все колокола, но, честно говоря, их мало кто слушал.

После экстремальных магаданских ливней в 2014 году оползневые массы врезались на стыке улицы Портовой и Портового шоссе в дорожную обочину на всю ее ширину. В 2016 году на трассу свалилось более 500 кубометров грунта, включающего глыбы и валуны. Но основной урон наносили морской прибой и мерзлотные процессы. Береговая полоса под воздействием этих факторов таяла со скоростью два метра в год.

В 2017-м ситуация приблизилась к критической: кое-где расстояние от дорожного полотна до кромки берега уже не превышало десяти сантиметров. Власти объявили режим ЧС, движение на этом участке трассы надолго стало односторонним реверсивным. Чтобы восстановить дорогу, требовались колоссальные средства, а в областном бюджете, и уж тем более в городском, денег попросту не было. В конце концов ставшему в 2018 году губернатором Сергею Носову удалось заручиться поддержкой правительства страны. Области предоставили финансирование по линии "единой субсидии". В итоге федеральный бюджет выделил 855,9 миллиона рублей, еще восемь миллионов добавил городской. Основной объем работ пришелся на 2020-й. Сейчас техническая готовность берегоукрепления - 81 процент.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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- Его завершат в этом году, а комплексное благоустройство - в 2022-м, - рассказал Сергей Носов.

- Значит средства, предоставленные по "единой субсидии", приносят пользу области, - заметил ознакомившийся с ходом работ вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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