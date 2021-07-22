В Забайкалье паводок подтопил более 50 домов

Сильные дожди, прошедшие в Нерчинском районе Забайкалья, привели к подтоплению села Заречное. В ночь на 22 июля размыло дамбу на озере Макарыч, и вода хлынула в населенный пункт.

По данным регионального главка МЧС, в зоне паводка оказались 55 домов и столько же приусадебных участков. Пострадавших жителей разместили в здании местной школы.

Сейчас в селе наблюдается спад воды. Люди начали возвращаться в свои дома. В пункте временного размещения пока остаются пять человек, детей среди них нет. Последствия паводка устраняют 133 спасателя и 33 единицы техники.