В забайкальскую колонию попытались передать наркотики в грецких орехах

Заключенного, отбывающего срок за убийство в забайкальской колонии № 2, признали виновным в организации поставок наркотиков в колонию. Так решил Карымский районный суд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии особого режима.

Осужденный действовал в составе преступной группы, которая занималась распространением наркотиков каннабисной группы среди заключенных.

"Преступника задержали при получении очередной посылки, содержащей крупную партию наркотиков, спрятанных в грецких орехах", - говорится в сообщении.