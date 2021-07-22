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22.07.2021 08:28
Рубрика: Происшествия

В забайкальскую колонию попытались передать наркотики в грецких орехах

Текст: Ольга Журман

Заключенного, отбывающего срок за убийство в забайкальской колонии № 2, признали виновным в организации поставок наркотиков в колонию. Так решил Карымский районный суд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии особого режима.

На Чукотке осужден несостоявшийся наркоторговец

Осужденный действовал в составе преступной группы, которая занималась распространением наркотиков каннабисной группы среди заключенных.

"Преступника задержали при получении очередной посылки, содержащей крупную партию наркотиков, спрятанных в грецких орехах", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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