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22.07.2021 14:16

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили планы совместной работы

Текст: Константин Бахарев
Представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко определили направления совместной деятельности. Наиболее важные задачи необходимо решить в сфере социального и экономического развития Приволжского федерального округа.
Игорь Комаров: Мы готовы к использованию имеющихся инструментов для ускорения реализации нацпроектов. Фото: Администрация губернатора Пермского края Игорь Комаров: Мы готовы к использованию имеющихся инструментов для ускорения реализации нацпроектов. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Игорь Комаров: Мы готовы к использованию имеющихся инструментов для ускорения реализации нацпроектов. Фото: Администрация губернатора Пермского края

В первую очередь это исполнение поручений главы государства, придание динамики реализации нацпроектов и решения задач по достижению национальных целей.

- В Координационный центр постоянно поступают сведения со всей России, - отметил Дмитрий Чернышенко, руководящий работой Координационного центра. - Здесь контролируется, с какой степенью эффективности реализуются указания правительства РФ и главы государства. Кроме того, контролируется работа областей, краев и республик по достижению национальных целей. Также в Координационном центре идет работа с инцидентами. Это в полной мере позволяет принимать быстрые и качественные решения в интересах граждан. Вся эта деятельность станет наращиваться в работе по Приволжскому федеральному округу.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации также подчеркнул, что округ располагает большими производственными и научно-технологическими возможностями. Здесь имеются перспективы развития туризма. Но в тоже время имеются и вызовы, такие, как неравномерность бюджетной обеспеченности и убыль населения.

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сообщил о готовности применения всего имеющегося потенциала для ускорения реализации нацпроектов.

- Изменение формата участия правительства Российской Федерации при решении региональных проблем поможет улучшению жизни людей и комплексному развитию территорий, - отметил полпред.

В свою очередь, не так давно, глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что у Пермского края налажена конструктивная деятельность с Дмитрием Чернышенко в области подготовки к отмечанию трехсотлетнего юбилея Перми.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации руководит организационным комитетом по проведению всех связанных с этим мероприятий.

- Мы вместе решаем проблемы, которые очень важны и для всех остальных регионов Приволжского федерального округа, - отметил губернатор. - Это цифровизация, развитие туризма и ИТ-сектора, привлечение средств в новые объекты культурной, спортивной и образовательной инфраструктуры. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие Пермского края.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермский край. Новое время

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