Медики испытали на себе разработку от ковида

Врачи и медсестры клиник Самарского государственного медицинского университета в "красной зоне" COVID-госпиталя испытали инновационную разработку - шлем, который защищает от заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями при прямом контакте с больными.

В течение смены медработники носили эту маску, а потом со всей ее внутренней поверхности специалисты брали мазки на коронавирус. И лабораторные исследования показали, что они были чистые. То есть вирус внутрь маски не проник.

Разработчики маски - московская инновационная компания - сделали в шлеме индивидуальную систему фильтрации, которая работает с помощью встроенных электрических вентиляторов на аккумуляторе. Медики объясняют, что за счет вентиляторов человек не тратит энергию дыхательной мускулатуры на прокачку воздуха через фильтры, а дышит свободно. И кстати, не только подаваемый в маску, но и выдыхаемый человеком воздух очищен от агрессивных биологических субстанций. Содержание в нем пара и углекислого газа от дыхания не превышает обычных показателей. Это отличает шлем от обычных масок и респираторов, в которых дышать достаточно тяжело.

- В условиях работы "красной зоны" COVID-госпиталя смена длится до шести часов, и нет возможности сменить экипировку. Поэтому важно, что разработанная коллегами маска защищает от проникновения вирусов, легкая, герметичная, надежно фиксируется, стекло не запотевает, - комментирует заведующий отделением инфекционной безопасности и гигиены, врач-эпидемиолог Клиник СамГМУ Сергей Неняйкин.

Общий вес шлема - около 800 граммов. Без подзарядки маска может работать пять-шесть часов. Мелкосерийная партия уже запущена в производство. Но она еще будет дорабатываться с учетом замечаний первых пользователей. По словам главного конструктора компании-разработчика Сергея Зеге, маски с индивидуальными системами вентиляции смогут использовать и обычные люди в транспорте, на массовых мероприятиях, работники торговли и в других сферах.