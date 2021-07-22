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22.07.2021 20:21
Рубрика: Общество

Медики испытали на себе разработку от ковида

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Врачи и медсестры клиник Самарского государственного медицинского университета в "красной зоне" COVID-госпиталя испытали инновационную разработку - шлем, который защищает от заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями при прямом контакте с больными.
В "красной зоне" без маски никак нельзя. Фото: Татьяна Андреева В "красной зоне" без маски никак нельзя. Фото: Татьяна Андреева
В "красной зоне" без маски никак нельзя. Фото: Татьяна Андреева

В течение смены медработники носили эту маску, а потом со всей ее внутренней поверхности специалисты брали мазки на коронавирус. И лабораторные исследования показали, что они были чистые. То есть вирус внутрь маски не проник.

Фото: iStock
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Разработчики маски - московская инновационная компания - сделали в шлеме индивидуальную систему фильтрации, которая работает с помощью встроенных электрических вентиляторов на аккумуляторе. Медики объясняют, что за счет вентиляторов человек не тратит энергию дыхательной мускулатуры на прокачку воздуха через фильтры, а дышит свободно. И кстати, не только подаваемый в маску, но и выдыхаемый человеком воздух очищен от агрессивных биологических субстанций. Содержание в нем пара и углекислого газа от дыхания не превышает обычных показателей. Это отличает шлем от обычных масок и респираторов, в которых дышать достаточно тяжело.

- В условиях работы "красной зоны" COVID-госпиталя смена длится до шести часов, и нет возможности сменить экипировку. Поэтому важно, что разработанная коллегами маска защищает от проникновения вирусов, легкая, герметичная, надежно фиксируется, стекло не запотевает, - комментирует заведующий отделением инфекционной безопасности и гигиены, врач-эпидемиолог Клиник СамГМУ Сергей Неняйкин.

Общий вес шлема - около 800 граммов. Без подзарядки маска может работать пять-шесть часов. Мелкосерийная партия уже запущена в производство. Но она еще будет дорабатываться с учетом замечаний первых пользователей. По словам главного конструктора компании-разработчика Сергея Зеге, маски с индивидуальными системами вентиляции смогут использовать и обычные люди в транспорте, на массовых мероприятиях, работники торговли и в других сферах.

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