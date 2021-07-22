На МАКС-2021 обсудили подготовку кадров для промышленности

Как привлечь и удержать лучшие кадры на производстве, особенно в оборонной промышленности? Своим опытом в рамках круглого стола на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 поделились представители ведущих российских предприятий.

Заместитель руководителя Федерального кадрового центра ОПК Сергей Карлов отметил, государство готово поддерживать производства уже хорошо зарекомендовавшими себя мерами: госпланом подготовки кадров, именными стипендиями за производственные достижения и субсидиями из федерального бюджета. При этом многие предприятия сделали ставку на высокий уровень соцобеспечения и внутреннее целевое обучение.

Директор по управлению персоналом госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова поделилась подробностями проекта "Крылья Ростеха", нацеленного на молодых специалистов. Это целевое обучение на базе Московского авиационного института, но проект, по словам Юлии Цветковой, можно и нужно тиражировать в ключевых профильных вузах Москвы и регионов.

В этом проекте стипендия для региональных студентов составляет 25000 рублей, а выпускников "Крыльев" интегрируют в реальные проекты корпорации, сразу при трудоустройстве. А еще в компании есть социальные проекты под индивидуальные потребности молодых специалистов. Программы такого рода в корпорации называют "кафетериями". В них ставка делается на ребят, которые увлечены новыми технологиями, в первую очередь на тех, чьи родители работают в авиаотрасли.

Но одно дело - кадровые возможности крупных федеральных компаний и совсем другое - ресурсы местных производителей. Однако и они находят для себя эффективные варианты для привлечения и сохранения кадров. Производства ПАО "Русполимет" расположены в районных центрах Нижегородской области, на предприятиях трудятся целыми династиями, однако запуск новых площадок и реализация инвестиционных программ требует новых кадров.

- Нужно не привлечь специалиста, а вырастить его у себя. У нас есть программа "Русполимет-экспресс". Все начинается с профориентационного центра, который занимается популяризацией дела металлургов. Организует олимпиады, мастер-классы. А заканчивается проектом "Шаг вверх", который предусматривает сокращенную программу обучения в профильных колледжах и вузах с последующим трудоустройством к нам. - рассказал "РГ" гендиректор ПАО "Русполимет" Максим Клочай на авиасалоне МАКС-2021.

Еще один проект, который призван привлечь на предприятие молодых инженерно-технических специалистов, за которых борются эйчары ведущих производств, называется "Группа быстрого роста". Любой молодой сотрудник ПАО "Русполимет" попадает в долгосрочную программу развития специалистов и может вырасти до руководителя. Работают и проекты по обеспечения жильем - в том числе, возмещение процентов по ипотеке, а также компенсация затрат на получение высшего образования. Кстати, дополнительное обучение на предприятии ведется как с привлечением сторонних образовательных организаций, так и на внутрикорпоративном уровне. "Мы понимаем, что важно не только привлечь специалистов, но и удержать их. Поэтому на предприятии постоянно разрабатываются новые мотивационные программы и проекты", - подчеркнул Максим Клочай.