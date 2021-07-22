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22.07.2021 10:57

Нижегородские предприятия презентовали свою продукцию на МАКС-2021

Текст: Мария Волкова
Нижегородские предприятия традиционно приняли участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС в городе Жуковский Московской области. В этот раз их более десяти, сообщили "РГ" в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.
Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет" Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

Среди них - АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина", АО "ГЗАС имени А.С.Попова", АО "ФНПЦ "ННИИРТ", НАО "Гидромаш", АО "НПП "Полет", АО "НПО "Правдинский радиозавод", ПАО "АНПП "ТЕМП-АВИА", АО ПКО "Теплообменник", ООО НПП "ПРИМА", ПАО "Русполимет" и ООО НПП "Авиаком".

- Выставка дает им возможность установить новые контакты и начать взаимовыгодное сотрудничество, позволяет представить потенциальным заказчикам информацию о самых передовых научно-технических разработках нижегородских предприятий, наглядно продемонстрировать имеющийся арсенал продукции. В этом году нижегородские предприятия представили на МАКСе продукцию как специального, так и двойного, и гражданского назначения. Были показаны как серийно выпускаемые изделия, так и оборудование нового поколения - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В региональном минпроме рассказали о том, что именно привезли на МАКС-2021 нижегородцы. Так, например, Арзамасский приборостроительный завод представил целую линейку своих изделий: системы управления летательными аппаратами, гидромоторы, блоки рулевых приводов, физический аналоговый прибор, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Грач" и другую продукцию.

НПП "ПРИМА" продемонстрировал комплекс средств связи КСС-17Б - передовой авиационный радиосвязной комплекс для новейшего отечественного вертолёта Ми-171А3, а также полный спектр серийно выпускаемого и перспективного радиосвязного оборудования для авиационной техники, в том числе - систему внутренней связи и оповещения экипажа воздушного судна среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21.

Также, среди новинок выставки одна из последних разработок компании "АВИАКОМ" - аппаратный комплекс, предназначенный для проектирования и натурно-модельных испытаний широкополосных систем радиосвязи, радиолокации и навигации высокоскоростных объектов и блоки навигационных приемников БНП4 и радиодальномер ДМЕ1.

ПАО "Русполимет" презентовал на МАКС-2021 продукцию двух своих дочерних компаний. Это ООО "Гранком", выпускающее изделия из порошковой стали и активно развивающее аддитивные технологии, и ООО "Завод вакуумной металлургии", специализирующееся на титановых сплавах. Раньше оба этих направления закрывались исключительно за счет импортных поставок, теперь благодаря продукции ПАО "Русполимет" отечественная промышленность обрела своего производителя.

- Участие в авиакосмическом салоне МАКС в этом году особенно очень важно для нас. 2020 год по понятным причинам был достаточно скудным на выставочную деятельность, переговоры с клиентами. В то же время мы запустили новые производства, которые нужно презентовать. Показать, чего мы достигли и куда двигаемся. Сейчас на нашем стенде можно посмотреть новые изделия из порошковой стали для абсолютно разных отраслей - авиационной промышленности, атомного машиностроения. Это направление производства имеет огромные перспективы и потенциал, - рассказал "РГ" генеральный директор ПАО "Русполимет" Максим Клочай.

Все нижегородские предприятия-участники авиасалона активно используют площадку МАКСа для проведения различных деловых встреч и переговоров. "О конкретных результатах работы нижегородских предприятий в форуме говорить пока рано, поскольку проработка и заключение части договоров не укладываются в сроки проведения форума. Но уже сейчас мы можем сказать, что продукция нижегородского ОПК пользуется повышенным спросом как на российском, так и на мировом рынке" - подчеркнул Максим Черкасов.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Нижегородская область ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Набирая высоту. Русполимету 155 лет

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