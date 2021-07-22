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22.07.2021 18:06

Объекты культуры в Чувашии обновят по нацпроекту

Текст: Сергей Кирсанов
Сразу несколько учреждений возводятся и модернизируются в Чувашии по региональному проекту "Культурная среда", который реализуется в рамках нацпроекта "Культура".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

С ходом работ на объектах ознакомилась министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Так, в Новочебоксарске ведется капитальный ремонт детской музыкальной школы и двух зданий художественной школы. В первой обновятся практически все помещения на обоих этажах, а также будет проведен ремонт внутренней системы электроснабжения. Стоимость работ по итогам торгов составила около 9 миллионов рублей, сдать объект подрядчик обязался до 1 августа.

Проект модернизации зданий художественной школы предусматривает ремонт фасадов и кровли, систем водоснабжения, отопления и вентиляции, а также косметический ремонт помещений.

По словам Каликовой, строители на объекте работают в очень жестком графике, поскольку учреждение должно быть готово к началу учебного года.

- 1 сентября школа примет ребят в обновленных помещениях, для педагогов тоже будут созданы комфортные условия. Объект держу на контроле, ознакомлюсь с ходом работ еще раз в августе, - заявила министр.

Кроме того, глава ведомства обсудила с директором Чувашского государственного экспериментального театра драмы вопросы подготовки к новому сезону и предстоящий капитальный ремонт здания кинотеатра "Атал", который вошел в число объектов нацпроекта.

В Мариинско-Посадском районе ремонтные работы идут в Октябрьской детской школе искусств (ДШИ). На данный момент рабочие занимаются облицовкой здания и внутренней отделкой помещений. Глава минкультуры отметила, что контракты по объекту заключены не по всем видам работ, что угрожает сорвать сроки.

- Нам нужно выстроить очень жесткую дорожную карту для того, чтобы ни подрядчики, ни администрация района не отступали от графика. Потому что дети первичны, они должны вовремя прийти в ДШИ, они не могут ждать, учебный год должен быть начат вовремя, - подчеркнула Каликова.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Еще одним объектом, за которым министр пообещала следить лично, стал дом культуры, который возводится в сельском поселении Ярабайкаси Моргаушского района. Стоимость объекта, рассчитанного на 150 мест, оценивается в 33,3 миллиона рублей. Строительство началось в марте этого года и поначалу шло оперативно - рабочие обустроили котлован, смонтировали пожарные резервуары, инженерные сети и коммуникации. Однако сейчас, на этапе возведения стен, наблюдается некоторое отставание от графика. Представитель подрядной организации пояснил, что в ближайшие дни ситуация исправится за счет увеличения численности рабочих. Согласно контракту, объект должен быть сдан в эксплуатацию в октябре этого года.

По словам главы администрации района Ростислава Тимофеева, новое учреждение культуры будет обеспечено всем необходимым оборудованием и сценическими принадлежностями. Их приобретут за счет местного бюджета.

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