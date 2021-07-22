Почему в водоемах Самарской области гибнет рыба?

В Самарской области система "Инцидент Менеджмент" Центра управления регионом зарегистрировала в последние дни 25 сообщений в социальных сетях о массовых случаях гибели рыбы в водоемах.

Корреспондент "РГ" обратилась за разъяснениями к ведущему ихтиологу лаборатории ихтиологии Саратовского отделения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Михаилу Шинкевичу.

- Это характерные для лета заморы, сезонное природное явление, - объяснил ихтиолог. - На зарастающих участках рек вдоль берега в ночное время образуется дефицит кислорода, поскольку не идет фотосинтез, а потребление кислорода водорослями и рыбами высокое. Гибнет, как правило, молодь, окунь, щука. То есть рыба, которая обитает в прибрежных местах, заводях.

Корень проблемы, по мнению Михаила Шинкевича, в создании водохранилищ (при строительстве каскада ГЭС. - Ред.), вода в которых от застаивания сильно цветет, особенно в жаркое время идет сильный рост водорослей, "питающихся" кислородом.

В Сети от пользователей были также предположения, что рыба гибнет из-за загрязнения водоемов человеком. Замдиректора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН Александр Файзулин уверен, что с химическими загрязнениями замор не связан. Он ссылается на данные Гидрометцентра, который проводит регулярный мониторинг воды на содержание различных веществ, сейчас нормы не превышают. А вот жара стоит до 35-37 градусов. Вода в Волге прогрелась до 25-26 градусов.