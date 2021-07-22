Предправления AEB назвал великими специалистов и инженеров Самарской области

21 июля во время открытия нового многофункционального выставочного и обучающего комплекса "Электрощит Самара" председатель совета директоров компании Йохан Вандерплаетсе, который также является председателем правления Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB), отметил кадровую уникальность региона и высоко оценил поддержку инвесторов со стороны правительства.

- Иностранные компании приезжают в Самару, потому что тоже понимают, что это очень привлекательный регион для бизнеса, для инвестиций. Регион, который развивается, - отметил г-н Вандерплаетсе, когда приветствовал участников на открытии выставочного комплекса. - Наша компания чувствует себя хорошо, не только потому что здесь находятся великие специалисты, инженеры, кадры, но и от конструктивной поддержки, которую мы постоянно получаем от администрации региона. Огромное спасибо Дмитрию Богданову, правительству области, губернатору Дмитрию Азарову за ту поддержку, которую мы получаем и которая очень важна для русских и иностранных инвесторов!

- Мы делаем все, чтобы бизнесу в Самарской области было комфортно! - ответил Йохану Вандерплаетсе, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В Самарской области много активных инвесторов. Schneider Electric в связке с "Электрощит Самара" вкладывается в свое развитие и развитие уникальных инжиниринговый технологий. Мы очень рады, что ваши планы по развитию совпадают с нашими ценностями и нашей стратегией лидерства!

Напомним, в Самарской области для поддержки бизнеса создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое взаимодействует с инвесторами в режиме "одного окна".