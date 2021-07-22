Премьера сериала Бориса Хлебникова "Выжившие" пройдет в Нижнем Новгороде

Новости

"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
В МИД нет иллюзий по ослаблению давления на Россию перед выборами 14:02
Жители Северо-Запада России возглавили рейтинг любителей фастфуда 13:56
Суд в Москве оштрафовал на 6 млн Facebook и на 11 млн рублей Telegram 13:37
ЦИК: Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза 13:37
В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем 13:35
В Ставрополе назвали имя впавшего в кому фигуранта "дела Сафонова" 13:34
В Казани у моряка торгового флота со счетов украли 20 миллионов рублей 13:31
Тизер: "Черная вдова" в виде конструктора Lego 13:31
В Москве началось обучение общественных наблюдателей на предстоящие выборы 13:27
Новый Toyota Land Cruiser 300 добрался до российских дилеров 13:25
Умерла одна из первых красавиц греческого кино Гели Мавропулу 13:23
Постпред РФ объяснил причину подачу Россией жалобы на Киев в ЕСПЧ 13:22
В Адыгее 13-летнюю девочку ударило током на железнодорожном мосту 13:20
Эмилия Кларк: Студия Marvel установила слежку за мной 13:18
В Ярославле управляющего отделением ВТБ отпустили под домашний арест 13:13
Умерла секс-символ 50-х, французская актриса Франсуаза Арнуль 13:12
В Clubhouse отменили систему приглашений 13:12
Панда-парк появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы 13:10
Турчак пообещал снижение цен на "борщевой набор" в течение двух недель 13:03
Джабаров: Усилия Запада сфокусированы на организации инфовбросов перед думскими выборами 13:01
Заболевшая COVID дочь Заворотнюк рассказала об ухудшении состояния 12:59
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей 12:58
Умерла актриса Венета Зюмбюлева 12:55
Более 1 млн анализов водопроводной воды проведено в Москве с начала года 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 12:39
Рубрика: Культура

Премьера сериала Бориса Хлебникова "Выжившие" пройдет в Нижнем Новгороде

Текст: Сусанна Альперина
Режиссер Борис Хлебников. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Режиссер Борис Хлебников. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Режиссер Борис Хлебников. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа. Это первый и единственный в стране киносмотр такого рода. В этом году в основной программе фестиваля - 44 веб-сериала со всего мира. Из них - 17 новых российских. Одним из ключевых событий фестиваля станет премьера сериала "Выжившие", креативным продюсером которого стал Борис Хлебников. Она состоится 31 июля. На премьере сериал представят актеры Алексей Филимонов, Анна Слю, Валентина Лукащук, Глеб Пускепалис и Сергей Бондарчук.

Фото: Предоставлено Роскино
Российские компании подвели итоги работы на кинорынке в Каннах

Проект был создан эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko и рассказывает о смертельном вирусе, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Только такой режим дает шанс на продление жизни в наступившем апокалипсисе. Краткий синопсис сериала таков: группа выживших, объединенных сомнительной верой в некий Институт, где ученые бьются над созданием вакцины, пытается выбраться из города, охваченного хаосом и паникой. Несовместимые ни при каких других обстоятельствах, кроме апокалипсиса: наемник, учительница, санитар, зэк, врач, "бандос", "шизик" и девочка - пробираются по выжженному пространству остатков обезумевшего человечества. Они везут с собой Спящую. Только в ней, заснувшей самой первой из выживших, как в капсуле, отправленной в будущее, остались любовь, вера и надежда. Но верит в это только один из всех.

Сериал "Выжившие" отличает от других уникальная структура: помимо основного сериала, существует еще восемь веб-сериалов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в условиях уже случившегося апокалипсиса. При этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются, оказывая влияние на решения и поступки персонажей, некоторые из которых продолжают свой путь вместе.

"Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии, - рассказывает Борис Хлебников. - Это было некое фэнтези, постапокалипсис, и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах".

Фото: Предоставлено театром "Школ современной пьесы"
Летний урок Иосифа Райхельгауза из "Школы современной пьесы"

Авторы сценария сериала - Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. За режиссуру всех серий отвечает Андрей Прошкин. В главных ролях снялись Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук, Алексей Розин, Анна Слю, Глеб Пускепалис, Дарья Екамасова и другие. В веб-версии также снялись Егор Корешков, Наталья Бордо, Мария Васильева и другие.

"Мы очень рады возможности организовать премьеру "Выживших" именно на Realist Web Fest, который открыл веб-формат для российской киноиндустрии. Гости фестиваля смогут первыми оценить проект, который полностью соответствует идеологии Realist Web Fest: у нас целая вселенная, состоящая из основного сериала и отдельных web-сериалов, которые сопровождают основную сюжетную линию, раскрывают героев и делают эту историю объемной", - говорит Макар Кожухов, директор по контенту мультимедийного сервиса Okko.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей
Концерт Дня Союзного государства стал блестящим украшением "Славянского базара в Витебске"
Почему из "Удивительных приключений Юмы" не получилось сказки про нерпу