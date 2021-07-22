Премьера сериала Бориса Хлебникова "Выжившие" пройдет в Нижнем Новгороде

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа. Это первый и единственный в стране киносмотр такого рода. В этом году в основной программе фестиваля - 44 веб-сериала со всего мира. Из них - 17 новых российских. Одним из ключевых событий фестиваля станет премьера сериала "Выжившие", креативным продюсером которого стал Борис Хлебников. Она состоится 31 июля. На премьере сериал представят актеры Алексей Филимонов, Анна Слю, Валентина Лукащук, Глеб Пускепалис и Сергей Бондарчук.

Проект был создан эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko и рассказывает о смертельном вирусе, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Только такой режим дает шанс на продление жизни в наступившем апокалипсисе. Краткий синопсис сериала таков: группа выживших, объединенных сомнительной верой в некий Институт, где ученые бьются над созданием вакцины, пытается выбраться из города, охваченного хаосом и паникой. Несовместимые ни при каких других обстоятельствах, кроме апокалипсиса: наемник, учительница, санитар, зэк, врач, "бандос", "шизик" и девочка - пробираются по выжженному пространству остатков обезумевшего человечества. Они везут с собой Спящую. Только в ней, заснувшей самой первой из выживших, как в капсуле, отправленной в будущее, остались любовь, вера и надежда. Но верит в это только один из всех.

Сериал "Выжившие" отличает от других уникальная структура: помимо основного сериала, существует еще восемь веб-сериалов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в условиях уже случившегося апокалипсиса. При этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются, оказывая влияние на решения и поступки персонажей, некоторые из которых продолжают свой путь вместе.

"Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии, - рассказывает Борис Хлебников. - Это было некое фэнтези, постапокалипсис, и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах".

Авторы сценария сериала - Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. За режиссуру всех серий отвечает Андрей Прошкин. В главных ролях снялись Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук, Алексей Розин, Анна Слю, Глеб Пускепалис, Дарья Екамасова и другие. В веб-версии также снялись Егор Корешков, Наталья Бордо, Мария Васильева и другие.

"Мы очень рады возможности организовать премьеру "Выживших" именно на Realist Web Fest, который открыл веб-формат для российской киноиндустрии. Гости фестиваля смогут первыми оценить проект, который полностью соответствует идеологии Realist Web Fest: у нас целая вселенная, состоящая из основного сериала и отдельных web-сериалов, которые сопровождают основную сюжетную линию, раскрывают героев и делают эту историю объемной", - говорит Макар Кожухов, директор по контенту мультимедийного сервиса Okko.