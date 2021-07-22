Самолет Москва - Пермь подал сигнал тревоги на борту

Прошлой ночью при посадке в аэропорту Перми (Большое Савино) от экипажа самолета из Москвы был подан сигнал тревоги.

Как пояснили в Уральской транспортной прокуратуре, командир воздушного судна Airbus A320, на борту которого находились 130 пассажиров, сообщил диспетчерам о падении давления в пассажирском отсеке. К месту посадки была направлена аварийно-спасательная команда. К счастью, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в инциденте нет.

По факту произошедшего инцидента Уральской транспортной прокуратурой проводится ведомственная проверка.