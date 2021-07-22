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Рубрика: Происшествия

В Башкирии двух полицейский заподозрили в подбросе наркотиков

Текст: Гульназ Данилова

Двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России в Уфе подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а также в незаконном сбыте наркотиков.

Фото: ГУМВД России по Ставропольскому краю
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По версии следствия, подозреваемые ради завышения показателей своей работы, сохранения своего должностного положения и продвижения по службе сфабриковали дело о незаконном хранении наркотических средств в отношении уфимки, которую они задержали под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий. При этом им было известно, что ничего подобного женщина не совершала.

Они доставили задержанную в отдел полиции и потребовали положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, угрожая ей привлечением к уголовной ответственности и заключением под стражу. Затем в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.

Старший помощник руководителя СУ СКР по РБ Евгений Каневский сообщил, что преступный факт был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, а злополучный пакетик с запрещенными веществами изъят в присутствии понятых при личном досмотре.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют на причастность иных лиц к их совершению. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Между тем министр внутренних дел по Республике Башкортостан назначил служебную проверку в отношении сотрудников и их руководителей, которую проводит подразделение собственной безопасности МВД республики.

- По результатам проверки будет принято решение об увольнении виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности, - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

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