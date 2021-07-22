В Башкирии от удара молнии погибла 38-летняя женщина

Трагедия, вызванная природной стихией, произошла на берегу реки Стерля в Стерлитамакском районе Башкирии у села Кунакбаево. При попадании молнии погибла 38-летняя женщина.

В ГУ МЧС по РБ напомнили, что аналогичный несчастный случай произошел менее месяца назад в соседнем, Аургазинском, районе, где погибла 53-летняя сельчанка.

Молния вызвала и несколько пожаров. От разряда загорелись двухэтажные жилые дома в поселке Шакша под Уфой, в уфимском Нагаево, селе Иглино. К счастью, как сообщили пожарные, никто из жильцов не пострадал, огонь потушен.

В эти дни на территории республики бушуют не только грозы, но и ветер. Его порывы сорвали кровлю с дома в деревнях Культура, Месели, Толбазы в Аургазинском районе.

Сейчас коммунальные службы проводят очистку улиц и дворов, а энергетики восстанавливают электроснабжение.