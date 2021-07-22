В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве таксиста

В Республике Башкортостан следователи устанавливают обстоятельства убийства таксиста в Дюртюлинском районе. По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей, в отношении которых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150 УК РФ "Убийство".

Поймать их по горячим следам помогла бдительность местного жителя, сообщившего в правоохранительные органы о безвестном исчезновении таксиста.

- В сельских районах таксисты знают цвета, модели и номера машин всех своих коллег. Вот и в этом случае местный житель заметил на дороге около села Куккуяново Дюртюлинского района белый автомобиль Lada Granta знакомого таксиста. Однако за рулем и в салоне сидели неизвестные люди. Заподозрив неладное, мужчина просигналил, чтобы они остановились, но те проигнорировали просьбу и даже прибавили скорость. Шофер тут же сообщил в полицию, что на авто знакомого едут посторонние. Ориентировку на автомобиль передали всем постам и патрулям, - рассказали подробности в пресс-службе республиканского УГИБДД.

Старший лейтенант полиции Ильнур Гильмутдинов и лейтенант полиции Ильнур Хафизов обнаружили машину около деревни Маньязыбаш. Заметив их, водитель авто попытался скрыться. Началось преследование, и вскоре на одном из поворотов сидевший за рулем Lada не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в столб. Сотрудники ДПС задержали двух мужчин, один из которых был ранен.

Полицейские вызвали скорую помощь и оперативно-следственную группу. Пострадавшего злоумышленника госпитализировали, второго задержали.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Евгений Каневский, по версии следствия, двое жителей села Кукуяново, 56 и 27 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили совершить разбойное нападение на таксиста, чтобы завладеть его автомобилем и деньгами. Они вызвали такси, но первый таксист, заподозрив неладное, развернулся и уехал. Тогда они вызвали второе такси. По дороге попросили водителя остановиться и оглушили его ударом по голове. Находящегося без сознания водителя пересадили на заднее сиденье и поехали в сторону деревни Миньязыбаш. Но вскоре таксист пришел в сознание и нанес 27-летнему налетчику несколько ножевых ранений, но тот его задушил. Тело потерпевшего был обнаружено в овраге в Чекмагушевском районе.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Действиям его 27-летнего сообщника будет дана правовая оценка (убийство, сопряженное с разбоем). Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, - отметил Евгений Каневский.