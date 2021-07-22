В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве таксиста

Новости

Москвичам предложили придумать название нового речного трамвайчика 15:05
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае 15:04
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение 14:54
На ВДНХ начинается Международный фестиваль искусств "Вдохновение" 14:49
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи 14:46
Visa купит финтех-платформу Currencycloud 14:31
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне 14:24
Песков назвал актуальными учения по проверке устойчивости Рунета 14:24
Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix 14:20
Кремль не видит проблемы с открытостью данных по пандемии в России 14:15
"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
В МИД нет иллюзий по ослаблению давления на Россию перед выборами 14:02
Жители Северо-Запада России возглавили рейтинг любителей фастфуда 13:56
Суд в Москве оштрафовал на 6 млн Facebook и на 11 млн рублей Telegram 13:37
ЦИК: Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза 13:37
В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем 13:35
В Ставрополе назвали имя впавшего в кому фигуранта "дела Сафонова" 13:34
В Казани у моряка торгового флота со счетов украли 20 миллионов рублей 13:31
Тизер: "Черная вдова" в виде конструктора Lego 13:31
В Москве началось обучение общественных наблюдателей на предстоящие выборы 13:27
Новый Toyota Land Cruiser 300 добрался до российских дилеров 13:25
Умерла одна из первых красавиц греческого кино Гели Мавропулу 13:23
Постпред РФ объяснил причину подачу Россией жалобы на Киев в ЕСПЧ 13:22
В Адыгее 13-летнюю девочку ударило током на железнодорожном мосту 13:20
Эмилия Кларк: Студия Marvel установила слежку за мной 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 14:20
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве таксиста

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Республике Башкортостан следователи устанавливают обстоятельства убийства таксиста в Дюртюлинском районе. По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей, в отношении которых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150 УК РФ "Убийство".

На Сахалине мужа и жену осудили за убийство восьмилетней девочки

Поймать их по горячим следам помогла бдительность местного жителя, сообщившего в правоохранительные органы о безвестном исчезновении таксиста.

- В сельских районах таксисты знают цвета, модели и номера машин всех своих коллег. Вот и в этом случае местный житель заметил на дороге около села Куккуяново Дюртюлинского района белый автомобиль Lada Granta знакомого таксиста. Однако за рулем и в салоне сидели неизвестные люди. Заподозрив неладное, мужчина просигналил, чтобы они остановились, но те проигнорировали просьбу и даже прибавили скорость. Шофер тут же сообщил в полицию, что на авто знакомого едут посторонние. Ориентировку на автомобиль передали всем постам и патрулям, - рассказали подробности в пресс-службе республиканского УГИБДД.

Старший лейтенант полиции Ильнур Гильмутдинов и лейтенант полиции Ильнур Хафизов обнаружили машину около деревни Маньязыбаш. Заметив их, водитель авто попытался скрыться. Началось преследование, и вскоре на одном из поворотов сидевший за рулем Lada не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в столб. Сотрудники ДПС задержали двух мужчин, один из которых был ранен.

Полицейские вызвали скорую помощь и оперативно-следственную группу. Пострадавшего злоумышленника госпитализировали, второго задержали.

На трассе в Югре трое мужчин с пистолетом избили и ограбили водителя

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Евгений Каневский, по версии следствия, двое жителей села Кукуяново, 56 и 27 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили совершить разбойное нападение на таксиста, чтобы завладеть его автомобилем и деньгами. Они вызвали такси, но первый таксист, заподозрив неладное, развернулся и уехал. Тогда они вызвали второе такси. По дороге попросили водителя остановиться и оглушили его ударом по голове. Находящегося без сознания водителя пересадили на заднее сиденье и поехали в сторону деревни Миньязыбаш. Но вскоре таксист пришел в сознание и нанес 27-летнему налетчику несколько ножевых ранений, но тот его задушил. Тело потерпевшего был обнаружено в овраге в Чекмагушевском районе.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Действиям его 27-летнего сообщника будет дана правовая оценка (убийство, сопряженное с разбоем). Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, - отметил Евгений Каневский.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров
СК показал роскошный особняк главы ГИБДД Ставрополья