В Чувашии намерены увеличить объемы лесопереработки

Власти Чувашии прорабатывают меры, направленные на повышение объемов лесопереработки. Об этом заявил министр промышленности и энергетики республики Евгений Герасимов в ходе рабочей поездки в Алатырский район.

Обсуждая перспективы развития лесной отрасли с представителями администрации муниципалитета, министр отметил, что району необходимо использовать имеющийся потенциал увеличения промышленных мощностей. Это даст возможность создать новые рабочие места с комфортными условиями труда для жителей.

- Лесоперерабатывающая отрасль для Алатырского района - главный резерв для быстрого увеличения темпов роста промышленности. Здесь важно обратить внимание и на экологическое благополучие муниципалитета. Необходимо рационально использовать природные ресурсы в комплексе с созданием благоприятных условий для бизнеса, - заявил Герасимов.

Во время посещения местного деревообрабатывающего предприятия, работающего с 2008 года, министр ознакомился с видами выпускаемой продукции. Компания занимается, в основном, распиловкой и строганием древесины. Однако загрузка оборудования составляет всего 38,1 процента. Главным сдерживающим фактором является недоступность леса. По словам руководителя предприятия, производство должно иметь стабильную и долгосрочную сырьевую базу, а также возможность модернизации существующих возможностей по глубокой переработке древесины.

По словам Герасимова, эксперты минпромэнерго вместе с коллегами из минприроды и минэкономразвития региона в настоящее время приступили к решению вопроса по совершенствованию механизмов доступа к лесному фонду, которые позволят увеличить объемы лесопереработки. Кроме того, прорабатываются условия для применения мер государственной поддержки лесозаготовителей, в том числе с привлечением фонда развития промышленности Чувашии.