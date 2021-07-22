В Казань привлекут туристов "Императорским маршрутом"

Как открыть Татарстан для туристов в преломлении истории дома Романовых? Что нужно сделать, чтобы гости не проходили мимо музеев и возвращались из путешествий с новыми знаниями? Эти и другие вопросы обсуждали в Казани историки, гиды, туроператоры по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Вот уже четыре года в России под эгидой Минкультуры России действует национальный туристско-просветительский проект "Императорский маршрут". Как рассказала председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова, в проекте участвуют 22 региона страны - от Новосибирска до Калининграда. Все они разработали свои уникальные маршруты, так или иначе связанные с историей династии Романовых.

- У каждого свой подбор объектов, тем. Мы даже их условно разделили, где-то преобладает образование, где-то промышленность, индустриальное развитие, железные дороги, тот же Транссиб.

Свой пока приблизительный маршрут разработали и в Казани, благо город за свою историю был избалован визитами императорских особ - есть что рассказать и показать. Для гостей провели экскурсию по городу, и они остались в восторге.

- Нам показали достаточно много объектов, но все равно не хватило. Хотелось, чтобы экскурсия не кончалась, - рассказала руководитель региональных программ фонда Сусанна Старцева. - Понравилась гармония: достаточное количество храмов, Казанский Кремль, национальный аспект представлен в Старо-Татарской слободе, Казанский федеральный университет вызвал просто восторг.

Анна Громова отметила высокую компетентность экскурсоводов и методистов.

- Это вселяет надежды, что маршрут будет востребован. Сейчас людям предлагают много туристических продуктов, есть выбор. И чтобы "Императорский маршрут" выиграл в конкурентной борьбе, он должен быть на очень высоком уровне, - отметила она. - А преломление российской истории в истории Казани и Татарстана - это настолько интересно! Здесь и путешествие по воде, и такие удивительные объекты, как Свияжск. Не говоря о богатейших фондах музеев. В результате гости захотят оставаться здесь как можно дольше. Одна из важнейших задач проекта - увеличить наполняемость музеев и пробудить у детей интерес к истории. Важно, чтобы наше историческое сознание не было разорвано, чтобы мы не превращались в Иванов, не помнящих родства, а ощущали себя наследниками 1000-летней России и, в частности, 300-летней империи Романовых, - подчеркнула она.

Сусанна Старцева, в свою очередь, добавила, что пока культурно-познавательный туризм в нашей стране занимает только 10 процентов от общей доли. Правительство обратило внимание на эту проблему и реализует большое количество субсидийных программ, которые могут быть интересны для регионов.

Присоединенные территории к России не подвергались грабительскому выкачиванию ресурсов, а развивались

Министр культуры РТ Ирада Аюпова согласилась, что гости Казани не так часто заходят в музеи. А "Императорский маршрут" поможет пробудить в них жажду исторического знания. Принято решение, что оператором проекта в республике станет Национальный музей Татарстана. Он займется методическим обеспечением и подготовкой экскурсоводов.

Во второй день визита в Казань представители фонда провели заключительную сессию международной научно-практической конференции "Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России Империей: Российская Империя в сравнении с другими империями Востока и Запада". Первые две состоялись в Калининграде и в Перми.

В ней приняли участие ведущие историки, специалисты по международным отношениям со всей страны. Эксперты сошлись во мнении, что освоение новых земель Российским государством неверно сравнивать с колониальной политикой европейских держав. Присоединенные территории не подвергались грабительскому выкачиванию ресурсов, а развивались. Отнюдь не было агрессивно и православное миссионерство в отличие от католического. Наглядный тому пример - история завоевания Казанского ханства, разумеется, не лишенная трагических страниц. Нынешнее мирное сосуществование русских и татар - это отнюдь не сегодняшнее изобретение, а результат многовекового опыта.

- Российский феномен заключается в том, что в таком огромном государстве одна культура не поглощает другую, а взаимодополняет, возникает мозаика. И в этом наша сила, - уверена министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Участник конференции, историк и политолог Наталья Нарочницкая также отметила уникальность Татарстана.

- Эта земля является символом конструктивного соработничества русских и татар. Наша цивилизация родила незнакомый Западу мир разнообразия и единства. Когда каждый мог молиться своему Богу, но принадлежал целому.

В завершение Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" вместе с Николо-Угрешской духовной семинарией открыл в Казани передвижную выставку "Русские миссионеры".