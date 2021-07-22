В Казани у моряка торгового флота со счетов украли 20 миллионов рублей

Старший помощник капитана на грузовых морских судах дальнего плавания обратился в полицию Казани и сообщил, что с его расчетных счетов похищены все деньги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что моряк пришел в банковское отделение за выпиской. Однако сотрудница банка сообщила ему, что около месяца назад тот якобы закрыл все счета и обналичил сбережения.

Полицейские выяснили, что на самом деле в банк приходил другой мужчина, который представился этим человеком и предъявил паспорт на его имя. Он оставил заявление о закрытии счетов и снятии денег. Спустя два дня сотрудники банка выдали ему более 264 тысяч долларов.

Полицейские Казани опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность мошенника и задержали его. Задержанный взят под стражу.