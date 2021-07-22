На Самарском электромеханическом заводе в этом году стартует производство имплантов суставов стоп и кистей с помощью 3D-технологий.

Их будут выпускать как серийно, так и индивидуальные анатомически адаптированные для каждого пользователя на основе данных о компьютерной томографии. Первые пациенты получат их уже осенью - сначала в Самарской области, а затем и в соседних регионах.

Импланты разработали ученые Самарского государственного медуниверситета (СамГМУ). Их изготавливают из диоксида циркония, то есть они полностью керамические. Это наиболее совместимый материал с человеческими тканями. Эндопротезы прочные и хорошо срастаются с суставами. Кроме того, они будут на 15-20 процентов дешевле иностранных аналогов.

Оборудование для нового производства уже закупили. Новое производство удовлетворит внутренний спрос региона и соседних областей - в частности, поставки предполагается делать в лечебницы травматологического профиля в городах-миллионниках. Из-за пандемии и санкций сейчас нет поставок некоторых протезов из-за рубежа, и люди месяцами ждут своей очереди на операцию.

Как рассказал "РГ" директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко, порошок исходного материала прессуют, а потом первично спекают. Для фрезерного станка с числовым программным управлением пишется программа для каждого протеза. Из заготовки роботизированный станок делает протез. Весь процесс изготовления занимает трое суток. На последнем важнейшем этапе имплант вручную полирует специалист, чтобы он как можно лучше сживался с костью.

Новое производство удовлетворит внутренний спрос региона и соседних областей

"Это один из удачных примеров, когда есть вуз с научной базой, есть производственное предприятие, с помощью которого реализуется производство, и есть индустриальный партнер, который готов продавать эти изделия - все это позволило нам буквально за полгода создать продукт от идеи до серийного производства", - отметил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Объем инвестиций в проект пока не раскрывают. Вложения были как со стороны вуза, так и со стороны индустриального партнера. В месяц реально выпускать до 50 изделий. Стоимость одного сустава для лечебных учреждений составит 60-70 тысяч рублей.