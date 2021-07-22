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22.07.2021 06:55
Рубрика: Экономика

Поймали попутный ветер

В Среднем Поволжье разворачивают зеленую генерацию
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Спецвыпуск № 164(8515)
Незабвенный идальго из Ламанчи атаковал ветряные мельницы, будучи уверенным, что спасает людей от злых великанов. Энергетические ветряки нашего времени (по-настоящему великанские!) скептики тоже связывают с некоторым донкихотством.
Производство некоторых компонентов ветряных установок локализовано в Ульяновской области. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Производство некоторых компонентов ветряных установок локализовано в Ульяновской области. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Производство некоторых компонентов ветряных установок локализовано в Ульяновской области. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Правда, современные донкихоты с ветряками не воюют, а наоборот - строят их, ибо такие "великаны" спасают человечество от вредных атмосферных выбросов - пресловутого углеродного следа.

Фото: "Росатом"
"Зеленые" ветрокиловатты "Росатома" добавились в энергосистему на юге РФ

Способна ли тягаться нарождающаяся в России индустрия "ловли" ветра и солнца с привычными углеводородами и ГЭС, или все же в этих планах романтика довлеет над экономикой? Посмотрим на один из регионов, где за дело взялись всерьез.

Сейчас под Ульяновском работают 28 ветроэнергетических установок в составе двух действующих промышленных ветропарков каждый общей мощностью 85 МВт. Один из них был построен в 2018 году и стал первым ветропарком в России, второй запущен в 2019-м. При этом "младший" ветропарк мощностью 50 МВт собран из компонентов датской компании "Вестас", локализующей выпуск лопастей здесь же, в Ульяновске. Сборка гондол для установок та же компания производит в Нижнем Новгороде, а завод по производству башен находится в Ростове. Вся энергия, генерируемая ульяновскими ветропарками, поставляется в единую энергосистему России. За счет энергии ветра восполняется примерно 8 процентов потребности Ульяновской области в электроэнергии, обеспечивается более 70 тысяч домохозяйств в регионе.

"Мы начали с размещения ветропарков, продолжили работу по развитию возобновляемых источников энергии в регионе, привлекая инвесторов и локализуя производство компонентов для ветроиндустрии. Сформировали образовательный сегмент - профильный учебный центр и кафедры. Сейчас развиваем смежное с ВИЭ композитное направление", - рассказывает генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

Он же сообщил, что в прошлом году в регион удалось привлечь крупную российскую компанию, работающую в сфере солнечной генерации, и уже в 2021 году начнется строительство солнечной электростанции мощностью 19,6 МВт. Следующий шаг - производство "зеленого" водорода.

Ветряные станции восполняют примерно 8 процентов потребности Ульяновской области в электроэнергии, обеспечивая светом более 70 тысяч домохозяйств

"Инновационная технология получения экологически чистого топлива путем электролиза воды с использованием ветрогенерации позволит сделать шаг от производства к хранению энергии", - сказал глава регионального правительства Александр Смекалин.

Если при острой потребности в электроэнергии нет ветра, использовать этот вид ВИЭ невозможно. А если при хорошем ветре падает спрос - выработанную электроэнергию некуда девать. Если же "ветряную" энергию использовать для электролиза волжской воды - можно аккумулировать полученный водород в хранилищах, превращая его в "отложенный ветер".

"Мы заручились поддержкой нашей работы по развитию "водородного кластера" со стороны федерального Агентства по технологическому развитию", - сообщил Александр Смекалин. Сейчас Ульяновская область готова предложить свои лучшие компетенции для реализации пилотных проектов государственных и частных компаний и формирования эффективной нормативной базы.

Фото: ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" построил цифровую инфраструктуру для ветроэлектростанции на Дону

Впрочем, и на достигнутых "ветряных" мощностях регион останавливаться не намерен. По результатам исследований местного ветропотенциала, проведенных Корпорацией развития Ульяновской области, подтверждено и научно обосновано строительство еще нескольких новых ветропарков суммарной мощностью около 700 МВт.

На площадке Петербургского международного экономического форума 2021 года Ульяновская область и РОСНАНО подписали соглашение о комплексе практических действий по реализации на территории области пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов (Carbon Free Zone). Такая углеродно-свободная зона (УСЗ) будет создана на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. Наряду с использованием электротранспорта и "зеленой" утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО) здесь также станут активно применяться ВИЭ: объект будет включать в себя целый ветропарк для обеспечения корпоративных программ резидентов зоны по переходу на возобновляемую энергетику и снижению углеродного следа.

Кстати, ульяновский завод Vestas в начале июля этого года выпустил уже 600-ю лопасть для ветроэнергетических установок.

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