Как добиться ремонта кровли от бездействующих коммунальных служб

В редакцию "РГ" обратилась жительница одного из пятиэтажных домов по улице Геодезической в Новосибирске. Пенсионерка живет в квартире с 90-летней мамой, которая больше месяца назад первой заметила пятна на потолке - отремонтированная прошлой осенью кровля дала течь. В управляющей компании с готовностью согласились помочь. И, хоть ремонта женщины не дождались, им не отказывают до сих пор. Как бороться с пустыми обещаниями коммунальщиков?

- Мне было 6 лет, когда мы переехали в этот дом, папе выделили тут жилье в 1961 году, сразу как сдали пятиэтажку, - говорит Галина Ивановна. - До сих пор с мамой тут и живем. За все эти шестьдесят лет никаких проблем с протечками не было. Но понятно, что все ветшает, да еще позапрошлой зимой на крыше так лед долбили, что, наверное, в Москве было слышно. А весной потекло и в кухне, и в комнате. Это ужас был. К нам пришли, составили акт, на основании которого я написала заявление на ремонт. И только в сентябре, как-то уже под конец дня, мне позвонили и предупредили: с утра придет мастер.

Понятно было, что ремонт потолка временно превратит жилую комнату в нежилую: нужно было не просто побелить, а штукатурку снимать до плит. Но времени на то, чтобы подготовить квартиру к работам, коммунальщики не дали, пришлось просто прикрыть мебель простынями да покрывалами. Но все сделали - и на том спасибо. А еще через месяц начались масштабные работы по ремонту кровли.

- То ли у них материалов и денег не хватило, то ли просто поленились, но такое ощущение, что, начав работы с противоположного подъезда, до нашего просто не дошли. И вот месяц назад потолок снова дал течь. Побежала к начальнику домоуправления, а та начала по дням высчитывать: что, разве дожди были? Такое впечатление, будто, думают, что я на крышу забираюсь с ведрами воды и себе в квартиру их выливаю. Но в итоге пообещали прислать проверяющих и составить акт.

Уже не понаслышке зная о "расторопности" работников ЖЭУ Галина Николаевна на всякий случай позвонила и в управляющую компанию "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района". Но там только удивились: если вы с домоуправлением договорились, зачем же нам звонить? Но на следующий день так никто и не пришел. Теперь пенсионерка решила ехать напрямую в управляющую компанию. Там пришлось пререкаться с главным инженером, да еще для верности постоять над душой, пока он звонил в ремонтно-эксплуатационную службу. Очередное заверение, что явятся специалисты, было получено.

- И действительно, плотник сразу же нашелся. А ведь за два дня до этого в домоуправлении разводили руками: нет плотника, - вспоминает Галина Ивановна. - Мастер пришел, поднялся на крышу, посмотрел и говорит: там старье, все нужно менять. Составил заявку о том, что нужны тридцать листов шифера. Ждала-ждала, периодически звонила, справлялась, что да как, но и через неделю дело с мертвой точки не сдвинулось.

Оказалось, что к тому времени начальник домоуправления благополучно ушла в отпуск, зато на работу вышел главный инженер. "А что вы хотите? - заявил он. - Мы люди маленькие, материалов нет, как доставят - будем ремонтировать". Так прошло полторы недели с того дня, как плотник обследовал кровлю, пока не полил дождь.

- Мы привыкли полгода жить на садовом участке: ведь что пенсионеру делать в душной квартире, когда лето в разгаре? - говорит сибирячка. - Но после дождя пришлось возвращаться в город, проверять. И действительно - повсюду вода в комнате. Известка окончательно полопалась, так еще и в другом месте пятно появилось.

По словам женщины, в 90-е годы и то было проще чего-то добиться от коммунальных служб. А ведь какая спокойная жизнь была бы у работников ЖЭУ, УК, РЭС и прочих "аббревиатурных" учреждений, если бы не настойчивость людей старой закалки. Но Галина Ивановна готова звонить, приезжать, жаловаться, упрашивать, менять планы и привычный уклад жизни - готова на все, будто бы ради того, чтобы беспокоить коммунальные службы почем зря.

Пришлось создавать видимость, что ответственная работа кипит. Во всяком случае, на бумаге. Галине Ивановне вручили акт: "Проведены работы по устранению смещения шифера над квартирой № такой-то, течь устранили. Выполнена временная гидроизоляция в чердачном помещении". И далее о том, что ремонт потолка будет выполнен, время для этого согласуют отдельно.

- Что значит временная гидроизоляция? - задается вопросом Галина Ивановна, - Почему не сделать сразу все? Когда будет полноценный ремонт? Ведь август на носу, а там и осень - не дай бог ливни начнутся. Потом пригнали мне представителя подрядчика, он поднялся на крышу и сказал: мы будем решать. Позже в переписке пояснил: спорная ситуация, ответ будет в понедельник. Но и в понедельник мне ничего не разъяснили. В РЭС говорят: ваша квартира на контроле, мы занимаемся. Никто не отказывает, но ведь и не делают ничего. Говорят: "надо решать" - и все на этом. А на угрозы, что пойду выше жаловаться, просто отмахиваются: "Идите куда хотите".

В приемной управляющей компании корреспондента "РГ" связать с администрацией отказались, сославшись на занятость руководства, но, взяв контакты, заверили: вам обязательно перезвонят. Нет, не перезвонили. Зато удалось, хоть и не сразу, связаться с РЭС.

- Там действительно спорная ситуация, - пояснил технический директор организации Юрий Ткаченко. - Ремонт кровли, который проводился в прошлом году, был частичным, не полным. Такое решение было принято. Уж насколько денег хватило. Делали не всю кровлю, а карнизные сливы и меняли часть шифер в два листа от края. Там, где был самый проблемный участок.

Вопрос, где начинаются и где заканчиваются гарантийные обязательства подрядчика, выполнявшего ремонт кровли, и стал спорным. Но нам сообщили об очередном комиссионном осмотре и заверили, что ремонт будет произведен. Несколько дней спустя, когда материал готовился к публикации, Галина Ивановна сообщила о том, что на потолке появилось новое, уже третье пятно.

Компетентно

Илья Максимов, руководитель проекта "Общественный штаб ЖКХ":

- В подобных случаях первым делом нужно обращаться не в ЖЭУ, а в управляющую компанию. В правовом плане все эти ЖЭУ, РЭУ и прочее - подрядные организации, а вот договор жильцы заключают с УК. Заявку даже по телефону должны принять с указанием ее индивидуального номера, который хорошо бы уточнить и зафиксировать, с датой и так далее. Записать стоит и данные работника, который принял заявку.

Второй момент: нужно указать, что требуется обследование протечки или каких-то других дефектов. Внеочередной осмотр по нормативам 491-го постановления правительства РФ должен пройти в течение одних суток с момента заявления. А в течение двух суток та или иная авария должна быть устранена.

Прежде чем подписывать акт осмотра подтопления, нужно внимательно прочитать, все ли нюансы, все ли дефекты в нем описаны. Но самое важное, специалисты в акте должны указать причину: почему затопило, условно говоря, пятый этаж. Без указания причины акт подписывать не нужно, иначе ни в одном надзорном органе потом не доказать, что затопление произошло из-за тех или иных повреждений кровли и т. п.

Если должной реакции нет, можно посоветовать написать заявление в ГЖИ, а параллельно еще и позвонить им на горячую линию. Пишем, что нарушаются нормы 491-го постановления правительства РФ, что оставляли заявку в такую-то дату, что ремонта не последовало, либо он не помог и крыша продолжает течь. Указываем, что нарушается целостность личного имущества. И просим провести проверку в части соблюдения норм и правил содержания общего имущества.

Из этого письма ГЖИ поймет, что нужно выходить на проверку. Если уж совсем ничего не помогло, нужно обращаться с исковым заявлением в судебные органы. Это связано с определенными трудностями, хлопотами, занимает время, но у потребителя есть хорошие шансы добиться компенсации.