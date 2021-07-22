В ООО "Транснефть - Восток" делают ставку на инновационные разработки молодых специалистов. Слагаемые их успеха в компании хорошо известны: свежий взгляд, прочный вузовский базис, поддержка наставников.

Слагаемые успеха молодых специалистов в компании хорошо известны: свежий взгляд, прочный вузовский базис, поддержка наставников. Фото: Из архива компании

Самые интересные проекты заявлены в рамках второго тура регионального этапа III Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций - членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МНТКМ).

Научно-техническая конференция молодежи (НТКМ) проводится в ПАО "Транснефть" традиционно, и ее дочерние предприятия уже привычно выступают с научными и образовательными площадками в сфере транспорта нефти.

- Предприятию нужны новые идеи. И эта конференция дает ее участникам хорошую возможность продемонстрировать высокий уровень знаний, профессиональных навыков. Она не только способствует их дальнейшему карьерному росту. Инновационные предложения молодых специалистов нередко находят практическое применение на производственных объектах, - рассказывает начальник технического отдела ООО "Транснефть - Восток" Светлана Максимова.

В этом году в восьми секциях НТКМ "Транснефти - Восток" 50 молодых сотрудников представили 46 проектов, в том числе комплексных, относящихся к различным сферам производственного процесса. По итогам предварительных слушаний 20 из них конкурсная комиссия выбрала для доработки и внедрения.

Слесарь по ремонту технологических установок головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) "Тайшет" Василий Голято, например, придумал приспособление для перевода опорных стоек плавающей крыши резервуаров типа РВСПК. Оно рекомендовано к практической реализации. Опробование пройдет на ГНПС-1.

Новинка мастера НПС №2 магистрального трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) Андрея Пегова предназначена для демонтажа-монтажа в каре резервуара устройства "Диоген 500-700" по размыву донных отложений. Апробация приспособления также запланирована на ГНПС "Тайшет".

А слесарь по ремонту технологических установок НПС №12 ВСТО Сумбат Симонян разработал пневматическое устройство в системе контроля утечек нефти магистрального насосного агрегата - для исключения загрязнения дроссельной шайбы.

Резюме членов комиссии - практическая реализация.

Темы исследований разнообразны. Это и модернизация изолированной платформы гибридного анализа вредоносных файлов, и использование QR-кода в инструкциях по охране труда для интерактивного обучения сотрудников, и оптимизация работы системы мониторинга транспорта на базе системы ГЛОНАСС в местах с отсутствием глобальных и локальных каналов передачи данных, и даже альтернативный способ уборки снега с кровли зданий.

- Важный критерий отбора - возможность внедрения предлагаемого рационализаторского решения. Но есть и секция "Аналитические и теоретические проекты "Новый взгляд" в сфере инновационного развития", позволяющая проявить креативность мышления. В любом случае особое внимание уделяется тем научным или техническим разработкам, которые содержат новые рациональные решения и ранее в системе магистральных нефтепроводов не применялись, - отмечает Светлана Максимова.

Проекты, успешность которых покажет практика, комиссия предприятия рассмотрит в 2022 году. После этого работы победителей будут представлены на общем этапе мероприятия, организуемом среди сотрудников дочерних обществ "Транснефти".

Впрочем, проигравших на молодежной конференции нет по определению: участие в ней - шаг к умению решать комплексные задачи по разработке и внедрению новых технологий, личностному прогрессу и профессиональному становлению.

Справка РГ

В ООО "Транснефть - Восток" работают 94 сотрудника со статусом "молодой специалист". Один из них трудится в специализированном транспортном управлении, четверо - в аппарате управления предприятия, 29 - в Иркутском районном нефтепроводном управлении (РНУ), 30 - в Ленском РНУ, 30 - в Нерюнгринском.