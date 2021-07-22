Обработка полей стала причиной массовой гибели пчел в Омской области

Мор насекомых зафиксирован сразу в нескольких районах Омской области.

Из-за применения химикатов на цветущих полях пасечники несут колоссальные убытки. Почему в хозяйствах до сих пор нет согласованности действий? Может ли пострадавшая сторона рассчитывать на компенсации?

Гибель пчел зафиксирована в Омском, Азовском, Любинском и Калачинском районах. Напастью для пчеловодов стало увеличение посевов рапса. Выращивать эту культуру земледельцам стало выгодно, и площади рапсовых полей стремительно растут. Вот только с вредителями аграрии борются не слишком цивилизованно - заливают дешевыми и вредными химикатами.

Пчеловоды, уже имеющие на этот счет горький опыт, просят аграриев предупреждать о своих планах, но те зачастую пропускают эти просьбы мимо ушей.

- В Омском районе пчел травят уже не первый год. Мы обращаемся в прокуратуру, правоохранительные органы, но ситуация повторяется, - сообщил "РГ" омский предприниматель, член Союза пчеловодов-промышленников Сергей Сорокин. - В прошлом году после инцидента мы постарались отладить систему оповещения с районной и сельской властью. Связались с агрономом соседнего хозяйства. В результате нам просто "забыли позвонить". Второй год подряд поголовье пчел оказалось уничтожено. Примечательно, что руководит хозяйством не рядовой фермер, а глава комитета по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию регионального Законодательного собрания.

Кроме того, по словам пасечников, полеводы сплошь и рядом используют химикаты первого класса опасности, которые, попадая в почву, отнюдь не способствуют экологическому благополучию региона.

- Мы уже не первый год на всех уровнях говорим о том, что без координации действий и системного подхода просто угробим отрасль. Но механизмов контро-ля, экспертизы, наказания нарушителей в регионе как не было, так и нет, - говорит Сергей Сорокин.

В солнечной Омской области есть все условия для того, чтобы изготавливать мед в промышленных масштабах. Пока этот ресурс используется слабо, но желание возродить отрасль у региона есть. В частности, областной минсельхоз разработал и внедрил ряд мер поддержки данной сферы.

Помимо этого, омичи выиграли гранты и внедряют сибирские технологии промышленного пчеловодства. Заручились поддержкой ученых аграрного университета. Создали профессиональное и любительское общества пчеловодов. Организовали курсы. Проводят Международные научно-практические конференции и профессиональные конкурсы. Открыли профильную школу в омском бизнес-инкубаторе.

По словам специалистов, несмотря на высокую конкуренцию, спрос на мед за пределами региона есть. Канада и Китай готовы покупать продукцию сибирских пчеловодов в неограниченных количествах, но при условии, что это будет "правильный мед". Кстати, тот же рапс при грамотном подходе может стать источником качественного продукта. Но несанкционированная химическая обработка полей ставит крест на всех усилиях предпринимателей и власти.

В России принят новый закон о развитии пчеловодства. А с июня этого года Россельхознадзор получил право следить за процессом опыления и реагировать на жалобы пасечников. Впрочем, особой активности ведомство пока не проявляет.Между тем, согласно статье N 16 закона "О пчеловодстве в Российской Федерации", лица, ответственные за проведение работ по химической обработке посевов, должны обеспечить доведение информации об этом до населения пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ запланированных к обработке земельных участков, не позднее чем за три дня до начала работ. Информация о химикатах должна содержать сведения о сроках, площади и способах обработки участков, данные о свойствах химических веществ, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Тем временем

По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, омскому пчеловоду возмещен ущерб за погубленную пасеку. С иском в суд к владельцу местных полей, обработанных химикатами, обратился житель Калачинского района. Лабораторная экспертиза подтвердила вину агрария, однако от добровольного возмещения ущерба он отказался. Суд обязал полевода возместить причиненный пасеке ущерб и судебные расходы в сумме 464 тысячи рублей.

Прямая речь

Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков:

- Закон о пчеловодстве, вступивший в силу 29 июня этого года, может дать импульс новому направлению - страхованию рисков пасечных хозяйств, в том числе ведущих к потерям вследствие отравления химикатами.

Обострение ситуации с гибелью медоносных насекомых было отмечено в 2019 году, когда в регионах России погибло 38 тысяч пчелосемей, в 2020-м - 8,6 тысячи.

И это все чаще становится предметом судебных разбирательств. Так, в мае 2021 года Курский суд взыскал с фермера-нарушителя более 700 тысяч рублей, в 2020-м орловской пчеловод отсудил у хозяйства за гибель пчел 384 тысячи рублей, а башкирский пасечник - 417 тысяч.

Теперь данный риск можно включить в полис. При этом для получения страховой выплаты не потребуется проходить несколько инстанций, как при судебном споре.