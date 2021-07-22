Почему жители против расширения заповедника в Алтайском крае

В редакцию "РГ" в Барнауле обратились жители Чарышского района, обеспокоенные расширением Тигирекского заповедника. Они опасаются, что останутся без средств к существованию из-за природоохранных ограничений на разведение скота, охоту, рыбалку и сбор дикоросов - основные виды их деятельности. В минприроды Алтайского края заверяют, что увеличение площади заповедника не затронет интересы местного населения.

При создании заповедника под вопросом может оказаться и развитие экотуризма — туристов на территорию пустят только при условии организации специального маршрута. Фото: Алтайтурцентр

О расширении особо охраняемой территории в Чарышском районе говорят уже больше двадцати лет, а нынешней весной чарышане узнали, что соответствующее постановление правительства РФ вот-вот будет принято. И забили тревогу.

- Мы разослали во все инстанции обращение с просьбой не допустить расширения заповедника. Под ним подписались более двух тысяч жителей района, - рассказал руководитель инициативной группы, атаман Чарышского станичного казачьего общества Владимир Еровенко. - В ответ получили отписки и уверения, что все будет хорошо. Но мы не понимаем, зачем ужесточать охранный режим на территории, где уже действует краевой заказник "Чарышский", который прекрасно справляется с охраной дикой природы. Здесь же пролегает пятикилометровая зона государственной границы с Казахстаном, и посторонние люди без пропуска сюда пройти не могут. Зачем же полностью закрывать эту территорию, нарушая сложившийся уклад жизни местного населения, лишая села экономической базы для дальнейшего развития?

За последние несколько лет, по данным охотхозяйства "Староказачье", численность диких животных в этих местах выросла в три-четыре раза, что подтверждают и жители близлежащих сел. В селе Тулата люди жалуются, что дикие звери стало близко подходить к жилью. По словам главы Тулатинского сельсовета Ольги Белоноговой, косули, лисы, барсуки и другая живность скоро по улицам гулять будут. А ведь с ними идут и хищники. Если заповедник приблизится, то волки и медведи будут заходить в подворья, опасаются сельчане.

- Но главное, что местное население может лишиться возможности свободного выпаса скота, охоты, рыбалки, сбора ягод, грибов, кедровых орехов и целебных трав, - уверена Ольга Белоногова. - Люди здесь живут в основном личным подсобным хозяйством, иной работы почти нет. Пусть в селе Усть-Ионыш прописано всего пять человек, а в Алексеевке - семь, но здесь содержат много скота. В Тулате - 600 человек, есть небольшой маральник, где обустроили здравницу и активно развивают туризм, и несколько фермерских хозяйств.

Если люди не смогут заниматься привычным делом, они разъедутся.

В минприроды Алтайского края говорят, что расширение предусмотрено нацпроектом "Экология", поскольку в регионе только один и самый маленький в Сибири федеральный заповедник. Увеличение его площади позволит взять под особую охрану уникальную флору и фауну алтайского высокогорья с 35 видами редких растений и более 40 видами краснокнижных животных.

- Присоединив земли Чарышского заказника, мы сможем объединить разрозненные участки заповедника в единую охраняемую территорию и получать федеральное финансирование на ее содержание, - пояснил корреспонденту "РГ" замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский. - Изначально планировалось все земли заказника - около семидесяти тысяч гектаров - отдать в заповедник. Но, учитывая мнение местного населения, мы ограничились тридцатью тысячами гектаров - это самые удаленные и труднодоступные районы заказника на границе с Казахстаном, а также незначительная часть охотугодий "Староказачьего".

Между тем в Чарышском районном Совете народных депутатов считают, что при реализации нацпроекта нельзя нарушать конституционные права граждан.

- В статье девятой основного закона сказано, что земля и природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на этой территории, - подчеркивает глава районного совета Александр Чертов. - А в данном случае получается, что заповедник создается ради заповедника, а не ради людей. В нашем районе живет всего одиннадцать тысяч человек, плотность населения - самая низкая в Алтайском крае. Если вытеснять людей с территорий, которыми они пользуются, скоро здесь вообще никого не останется. Поэтому будем писать обращение в приемную президента. Нам говорят, что мы рано бьем тревогу - постановление еще не подписано. Но когда его подпишут, будет поздно. Тогда только в суде придется отстаивать права жителей Чарышского района на пользование природными ресурсами.

По мнению районных народных избранников, основная причина расширения заповедных зон - именно в возможности федерального финансирования, это 27 миллионов рублей в год. Сейчас краевой заказник "Чарышский" содержит региональный бюджет. Если земли передать в федеральный заповедник, то все расходы по содержанию будет нести уже федеральная казна. "При этом в район из этих денег не поступит ни копейки, а вот части экономической базы для развития сельского хозяйства, туризма и самозанятости населения муниципалитет лишится", - уверены депутаты.

Чарышан больше всего беспокоит не столько само разрастание заповедника (туда, действительно, попадут в основном труднодоступные участки тайги), сколько создание вокруг него охранной зоны. Размеры этой буферной территории до сих пор не определены, а ведь она может простираться на пять, десять и даже двадцать километров от заповедника.

- В охранной зоне, конечно, не такой жесткий режим, но содержание скота здесь ограничено, сбор дикоросов - только с разрешения руководства заповедника. Если в нее попадут земли опытной станции "Новоталицкое", где содержат около полутора тысяч голов пантовых маралов, и предприятия по разведению племенных лошадей, то у этих хозяйствующих субъектов возникнут проблемы с круглогодичными пастбищами для выпаса животных. Под вопросом и развитие экотуризма. Туристам станут недоступны многие памятники природы - например, горный массив Семь братьев. Попасть туда можно будет только платно, и если заповедник еще создаст специальный турмаршрут, - сетует Александр Чертов.

В региональном отделении ОНФ, участвовавшем в разработке проекта расширения Тигирекского заповедника, корреспондента "РГ" заверили, что масштабные ограничения использования земель и природных ресурсов в нем не предусмотрены.

- На присоединяемых участках нет традиционных мест рыбалки, сбора грибов и ягод, сенокосов и пастбищ, - заявил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков. - К заповеднику отойдет территория от границы с Казахстаном до реки Иня - в основном это непроходимая черневая тайга. Сама река не войдет, поэтому чарышане, как и раньше, смогут ею пользоваться. А создание охранной зоны вокруг расширенного заповедника не запланировано. Сейчас такая буферная зона в Тигирекском заповеднике есть, но после расширения ее не будет. Так что хозяйственная деятельность жителей Чарышского района не будет ограничена больше, чем сейчас. У нас даже в самом заповеднике есть села, и люди там живут, разводят скот, собирают дикоросы.

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Государственный природный заповедник "Тигирекский" был организован Алтайском крае в 1999 году для сохранения биоразнообразия типичной черневой тайги, горной лесостепи и других ландшафтов среднегорий. Он состоит из трех территориально обособленных участков - Белорецкого, Тигирекского и Ханхаринского. Общая площадь заповедника составляет 41,5 тысячи гектаров, охранная зона - 26,2 тысячи. При расширении планируется довести общую площадь до 75 тысяч гектаров.