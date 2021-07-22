Ремонт автомагистрали Новосибирска проверил "Дорожный контроль"

Ночью 21 июля группа "Дорожного контроля" проверила работу подрядчиков на улице Лескова, 250а в Октябрьском районе Новосибирска. На прошедшей сессии депутаты регионального Законодательного собрания приняли решение выделить дополнительные 278 миллионов рублей на городскую дорожную сеть.

Контракты заключены по 85 дорожным объектам. Первый контракт заключен 29 июня с ООО "Стройсити", два контракта - с ООО "СТС-Плюс", один - с ООО "Сибстрой". Срок выполнения работ - 1 сентября. Один из ключевых вопросов на сегодняшний день - контроль расходования дополнительных средств и качественное выполнение работ.

Ремонт дороги на улице Лескова очень важен - здесь давно образовалось множество ям. Местный житель Нугар Микаилов рассказал: основная проблема заключается в том, что проложенная здесь водоотводная труба не функционирует. И если ее закопают при ремонте, то дорога снова придет в негодность, а дома просто "поплывут".

Подрядчик пояснил, что на данном участке делается нормативный уклон со стыками и доступами, в рамках муниципального контракта идут работы по исправлению поперечного продольного профиля. Работ по водоотведению прилегающей территории в контрактах не предусмотрено. Часть ливневки идет в районе улицы Автогенная, туда течет вода по продольному уклону. При весеннем таянии снега здесь будут огромные лужи. Группа "Дорожного контроля" взяла контакты местных жителей и будет следить за ситуацией.

- На первый взгляд мы видим, что дорожное полотно снято и сейчас ведется ремонт. Главный вопрос: насколько это долговечно? Жители Новосибирска испытывают на себе неровности дороги. Каждый автомобилист, разбивая свою машину на этих кочках и буераках, проклинает тех, кто эти дороги укладывает. Задача группы контроля дорог - изменить ситуацию в отрасли, - говорит депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев. - Сейчас выделено более 200 миллионов рублей для ремонта дорожного покрытия в городе. Очень важно, чтобы подрядчики подошли к этому добросовестно, и то, что ими уложено, не сошло весной с талым снегом. Проведена беседа с подрядчиком, он клятвенно обещает уложить дорогу качественно.

Ход работ станет контролироваться в еженедельном режиме. И если выяснится, что дорожное покрытие не соответствует стандартам или разрушилось раньше времени, будут предъявлены претензии к подрядчику, его больше не допустят к проведению подобного рода работ.

- Дорога ремонтируется при свете фонарей и прожекторов. Возможно, рабочие не все видят и не все могут учесть. Поэтому с рассветом приедем и посмотрим, что здесь сделано. Необходимо хотя бы часть дефектов, которые мы ощущаем ногами и колесами автомобилей, устранить до того, как выпадет снег, - сказал Дмитрий Савельев.

Ремонт дорог можно сделать качественно и в срок. Но главный вопрос - их содержание. Это более трудный процесс, который требует постоянного контроля. Ремонтировать можно ежегодно, но если не будет должного содержания дорог, они быстро придут в негодность.

- Необходимо поставить на постоянную и содержательную основу содержание дорог. В противном случае станем каждый год вколачивать деньги миллионами, миллиардами, а магистрали будут постоянно приходить в негодность, учитывая наш климат. Поэтому я хотел бы обратиться к муниципальным властям с большой просьбой. Учитывая то, что мы сейчас ездим и смотрим, как идет ремонт, особенно в частном секторе Новосибирска, взять на себя эту функцию и к осени отладить механизм содержания дорог в городе. Иначе у нас денег не хватит, - сказал первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панферов. - Каждый раз будем выяснять отношения, выезжать по ночам. Все время будем находиться в одной и той же точке.

Сейчас дороги будут отремонтированы на выделенные средства. Задача муниципальных властей - следить за их состоянием. В случае, если начинается эрозия, необходимо моментально принимать решения, проводить необходимые работы.

- Иначе просто насмешим людей. Для меня, как для обывателя, возникает вопрос: какова толщина покрытия асфальтом? Люди из частного сектора просили сделать водоотводы. Если воду не отведем, то на этом участке через несколько месяцев будет то же состояние дороги, с которого начали. Я бы хотел, чтобы эта проблема решалась в комплексе. В противном случае, мы об этом будем говорить постоянно и постоянно к данной проблеме возвращаться, - продолжает Андрей Панферов.

Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального Минтранса Виктор Хихлов рассказал, что в настоящее время ведется ямочный ремонт, который должен выполняться в рамках работ по содержанию. При качественном содержании дорог это можно было бы сделать маленькими картами. Но в связи с тем, что большая часть дорог разрушена практически полностью, принято решение делать большие. Минимальная карта - 500 квадратных метров.

- Некоторые улицы пришлось ремонтировать полностью, нельзя было сделать даже часть работ. При ямочном ремонте необходимо обязательно контролировать температуру асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле, который приходит на объект. Температура завоза - 150 градусов, на укладке асфальтобетонной смеси - 130 - 140 градусов, что соответствует требованиям нормативных документов. В этом плане на данном объекте требования соблюдаются. Покрытие должно быть обязательно очищено, обработано, - говорит Виктор Хихлов.

Заказчик обязан постоянно контролировать ход работ и расходование выделенных средств. После завершения ремонта независимый контроль возьмет вырубки, посмотрит качество асфальтобетонной смеси, проверит толщину покрытия и объем. Лабораторная экспертиза проводится через три дня после ремонта. Только после того, как подтвердится, что покрытие уложено качественно, замечаний нет, объект может быть принят. Устранение замечаний будет происходить в рамках гарантийных обязательств. Они не могут наступить до момента ввода объекта в эксплуатацию. Объект принимает заказчик в лице управления дорожного строительства мэрии Новосибирска, которое заключало контракт с подрядными организациями.