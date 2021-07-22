Ремонт автомагистрали Новосибирска проверил "Дорожный контроль"

Контракты заключены по 85 дорожным объектам. Первый контракт заключен 29 июня с ООО "Стройсити", два контракта - с ООО "СТС-Плюс", один - с ООО "Сибстрой". Срок выполнения работ - 1 сентября. Один из ключевых вопросов на сегодняшний день - контроль расходования дополнительных средств и качественное выполнение работ.
Ремонт дороги на улице Лескова очень важен - здесь давно образовалось множество ям. Местный житель Нугар Микаилов рассказал: основная проблема заключается в том, что проложенная здесь водоотводная труба не функционирует. И если ее закопают при ремонте, то дорога снова придет в негодность, а дома просто "поплывут".
Подрядчик пояснил, что на данном участке делается нормативный уклон со стыками и доступами, в рамках муниципального контракта идут работы по исправлению поперечного продольного профиля. Работ по водоотведению прилегающей территории в контрактах не предусмотрено. Часть ливневки идет в районе улицы Автогенная, туда течет вода по продольному уклону. При весеннем таянии снега здесь будут огромные лужи. Группа "Дорожного контроля" взяла контакты местных жителей и будет следить за ситуацией.
- На первый взгляд мы видим, что дорожное полотно снято и сейчас ведется ремонт. Главный вопрос: насколько это долговечно? Жители Новосибирска испытывают на себе неровности дороги. Каждый автомобилист, разбивая свою машину на этих кочках и буераках, проклинает тех, кто эти дороги укладывает. Задача группы контроля дорог - изменить ситуацию в отрасли, - говорит депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев. - Сейчас выделено более 200 миллионов рублей для ремонта дорожного покрытия в городе. Очень важно, чтобы подрядчики подошли к этому добросовестно, и то, что ими уложено, не сошло весной с талым снегом. Проведена беседа с подрядчиком, он клятвенно обещает уложить дорогу качественно.
Ход работ станет контролироваться в еженедельном режиме. И если выяснится, что дорожное покрытие не соответствует стандартам или разрушилось раньше времени, будут предъявлены претензии к подрядчику, его больше не допустят к проведению подобного рода работ.
- Дорога ремонтируется при свете фонарей и прожекторов. Возможно, рабочие не все видят и не все могут учесть. Поэтому с рассветом приедем и посмотрим, что здесь сделано. Необходимо хотя бы часть дефектов, которые мы ощущаем ногами и колесами автомобилей, устранить до того, как выпадет снег, - сказал Дмитрий Савельев.
Ремонт дорог можно сделать качественно и в срок. Но главный вопрос - их содержание. Это более трудный процесс, который требует постоянного контроля. Ремонтировать можно ежегодно, но если не будет должного содержания дорог, они быстро придут в негодность.
- Необходимо поставить на постоянную и содержательную основу содержание дорог. В противном случае станем каждый год вколачивать деньги миллионами, миллиардами, а магистрали будут постоянно приходить в негодность, учитывая наш климат. Поэтому я хотел бы обратиться к муниципальным властям с большой просьбой. Учитывая то, что мы сейчас ездим и смотрим, как идет ремонт, особенно в частном секторе Новосибирска, взять на себя эту функцию и к осени отладить механизм содержания дорог в городе. Иначе у нас денег не хватит, - сказал первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панферов. - Каждый раз будем выяснять отношения, выезжать по ночам. Все время будем находиться в одной и той же точке.
Сейчас дороги будут отремонтированы на выделенные средства. Задача муниципальных властей - следить за их состоянием. В случае, если начинается эрозия, необходимо моментально принимать решения, проводить необходимые работы.
- Иначе просто насмешим людей. Для меня, как для обывателя, возникает вопрос: какова толщина покрытия асфальтом? Люди из частного сектора просили сделать водоотводы. Если воду не отведем, то на этом участке через несколько месяцев будет то же состояние дороги, с которого начали. Я бы хотел, чтобы эта проблема решалась в комплексе. В противном случае, мы об этом будем говорить постоянно и постоянно к данной проблеме возвращаться, - продолжает Андрей Панферов.
Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального Минтранса Виктор Хихлов рассказал, что в настоящее время ведется ямочный ремонт, который должен выполняться в рамках работ по содержанию. При качественном содержании дорог это можно было бы сделать маленькими картами. Но в связи с тем, что большая часть дорог разрушена практически полностью, принято решение делать большие. Минимальная карта - 500 квадратных метров.
- Некоторые улицы пришлось ремонтировать полностью, нельзя было сделать даже часть работ. При ямочном ремонте необходимо обязательно контролировать температуру асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле, который приходит на объект. Температура завоза - 150 градусов, на укладке асфальтобетонной смеси - 130 - 140 градусов, что соответствует требованиям нормативных документов. В этом плане на данном объекте требования соблюдаются. Покрытие должно быть обязательно очищено, обработано, - говорит Виктор Хихлов.
Заказчик обязан постоянно контролировать ход работ и расходование выделенных средств. После завершения ремонта независимый контроль возьмет вырубки, посмотрит качество асфальтобетонной смеси, проверит толщину покрытия и объем. Лабораторная экспертиза проводится через три дня после ремонта. Только после того, как подтвердится, что покрытие уложено качественно, замечаний нет, объект может быть принят. Устранение замечаний будет происходить в рамках гарантийных обязательств. Они не могут наступить до момента ввода объекта в эксплуатацию. Объект принимает заказчик в лице управления дорожного строительства мэрии Новосибирска, которое заключало контракт с подрядными организациями.