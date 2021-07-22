Республика Алтай стала участницей нового нацпроекта по развитию туризма

Республика Алтай вошла в число первых трех регионов, кто заключил соглашение с корпорацией "Туризм. РФ" о комплексном развитии инфраструктуры по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ предусматривает создание в регионе современных комплексов за счет частных инвестиций и сопутствующей инфраструктуры за бюджетный счет, что позволит к 2030 году в полтора раза увеличить турпоток в республику.

В конце июня гендиректор корпорации Сергей Суханов вместе с замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым побывали в Республике Алтай и на месте изучили перспективные проекты и туристические площадки. Они осмотрели территорию вокруг Телецкого озера, строящийся горнолыжный курорт "Манжерок", а также крупнейшую в регионе инвестплощадку "Жемчужина Алтая".

"Жемчужина Алтая" - не состоявшаяся особая экономическая зона туристического профиля "Долина Алтая". В 2016 году минэкономразвития РФ признал ее неэффективной и передал на региональный уровень. В 2007-2016 годах в инфраструктуру этой площадки инвестировали около четырех миллиардов бюджетных рублей, но турзона так и не заработала. Из-за ошибок при возведении искусственного озера проект не привлек частных инвесторов, готовых строить здесь туробъекты. Региональные власти надеются, что нацпроект вдохнет в "Жемчужину" жизнь.

- Мы рассчитываем, что в сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ" нам удастся найти инвесторов и приступить к развитию этой территории, - подчеркнул глава Республики Алтай Олег Хорохордин. - Здесь можно размещать не только объекты туризма и развлечений, но и санаторно-оздоровительные комплексы, и экологичные производства.

По оценке корпорации "Туризм.РФ", реализация инвестпроектов в рамках соглашения позволит создать в республике до 1,5 тысячи новых мест размещения и увеличить турпоток с двух до трех миллионов человек в год. Но такие планы жители восприняли неоднозначно. Ведь и при нынешнем потоке антропогенная нагрузка на природу и инфраструктуру маленькой республики очень велика. Здесь боятся, что с приходом крупных инвесторов и строительством суперсовременных отелей регион потеряет самобытность.

- В 2020-м туристов у нас было столько, что я впервые за 45 лет работы в отрасли испугался, - говорит исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий. - Сначала надо строить дороги и коммуникации, а потом - средства размещения. А у нас - все наоборот, поэтому уже сейчас, в пик сезона, в республике многочасовые пробки на Чуйском тракте и проблемы с утилизацией отходов. И с инвесторами ставку надо делать не только на крупный, но и на микробизнес. Если мы застроим республику высотными отелями, она потеряет уникальность.

По словам главы республики, в соглашении прописана реализация проектов с учетом сохранения природной среды, уважения традиций и уникальных культурных особенностей жителей региона. "С учетом мнения жителей республики мы определим приоритетные направления - это поддержка экологического туризма, агротуризма и других сберегающих природу направлений активного отдыха", - заверил Олег Хорохордин.

Прямая речь

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

- Первым шагом в реализации соглашения станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. В концепции нужно так выстроить транспортную инфраструктуру, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения. Это повысит и инвестиционную привлекательность субъектов федерации. Напомню, что для инвесторов нацпроект предполагает целый комплекс мер поддержки: льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур. Работать с инвесторами будет корпорация "Туризм.РФ".