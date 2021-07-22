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Рубрика: Общество

Сибирские ученые объяснили происхождение стереотипа "раньше было лучше"

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Исследователи из ряда вузов Сибири изучили факторы, влияющие на восприятие прошлого. Ученые разделили понятия исторического прошлого, традиций, культурной памяти, а также объяснили, почему в связи с давно прошедшими событиями возникают конфликты (фальсификация истории) и как произошел стереотип "раньше было лучше".

В изучении проблемы приняли участие специалисты Сибирского федерального университета, Красноярского государственного медицинского университета, Сибирского государственного университета науки и технологий и Красноярского государственного аграрного университета, сообщает пресс-служба СФУ.

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По мнению ученых, когда мы говорим об историческом прошлом, мы имеем дело не с одним объектом, а как минимум с тремя. Это, во-первых, объективное и нейтральное прошлое, в которое мы не можем вернуться, чтобы по-настоящему узнать его. Во-вторых, это традиция - то, что получено нами из прошлого в виде знаний, артефактов и способов отношений. И третье - культурная память, которая не идентична самому прошлому, это память общества.

Конфликты вокруг истории часто вызваны смешением перечисленных объектов, рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры философии СФУ Григорий Илларионов.

По словам ученого, люди часто принимают культурную память за настоящую историю, а прошлое подменяется тем, что помнят о нем человек и общество.

Пример - восприятие СССР. С одной стороны, есть память о победах и великих стройках. С другой - антиутопии о тоталитаризме и репрессиях. Многие из этих картин и сюжетов - мифы и архетипы. Но в массовом сознании они и есть реальная история, а противоречия между ними приводят к конфликтам в обществе.

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Когда носителем прошлого перестал быть живой человек, рассказчик, а на смену ему пришли письменность, тексты, средства коммуникации, прошлое уже не воспринималось естественно. Связь с ним заменили посредники - наборы символов. Прошлое перестало быть частью человека, оно воспринимается как нечто внешнее, считает Илларионов.

Исследователи отмечают роль интернета в изменении отношения к истории.

- Большое количество каналов массовой коммуникации, и ученых, и людей, далеких от науки, лишает возможности различить реальное прошлое, ложные воспоминания о нем, реальные или мнимые традиции, обоснованные исторические претензии и фиктивные конструкты. Мы ежедневно сталкиваемся на телевидении и в интернете с таким понятием как фейк - ложное высказывание... Прошлое может оказаться окончательно потерянным и недоступным для нас. Его заслонят сиюминутные тренды, - резюмировал Григорий Илларионов.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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