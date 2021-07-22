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22.07.2021 11:12
Рубрика: Общество

В легендарный новосибирский НИИ организовали виртуальные экскурсии

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Благодаря Российскому научному фонду (РНФ) в сети стали доступны виртуальные экскурсии по новосибирскому Институту ядерной физики (ИЯФ ) СО РАН. Как рассказали в пресс-службе научного учреждения, пользователи смогут увидеть ключевые лаборатории и объекты института.
Фото: Стас Любаускас/Пресс-служба Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН Фото: Стас Любаускас/Пресс-служба Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН
Фото: Стас Любаускас/Пресс-служба Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН

Тур создавался в рамках мультимедийного проекта "Наука в формате 360°", он доступен на специальном сайте, открытом в Год науки и технологий при поддержке федерального минобра. Виртуальные экскурсии позволяют "прогуляться" по основным залам знаменитого НИИ, со всех сторон рассмотреть ускорители частиц и ряд других уникальных установок.

Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности

В частности, посетители портала смогут побывать в бункере синхротронного излучения ВЭПП-4, в зале электронно-лучевых технологий, увидеть электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000, лабораторию по разработке новых магнитов и методик для измерения магнитного поля. Здесь ученые проводят передовые эксперименты, от производства перспективных сцинтилляционных кристаллов, которые помогут в изучении космоса и океанских глубин, до испытания новых источников электронного пучка.

Экскурсия сопровождается комментариями физиков, которые расскажут всем желающим о своих экспериментах, исследованиях и покажут, как работают установки ИЯФ СО РАН, часть из которых не имеет мировых аналогов.

Именно в новосибирском НИИ в 1963 году был запущен один из первых с мире коллайдеров ВЭП-1, позволяющих проводить эксперименты по физике элементарных частиц. Он помог доказать, что исследования возможны при использовании двух пучков, стремящихся навстречу друг другу. И сегодня этот метод изучения элементарных частиц стал основным в мире. Так что новосибирский институт без преувеличения можно отнести к родоначальникам одного из важнейших направлений современной науки.

Справка "РГ"

Проект "Наука в формате 360°" позволяет в виртуальном формате посетить научные лаборатории ведущих вузов и научно-исследовательских институтов России. Пользователь имеет возможность перемещаться по комнатам, рассматривать оборудование и отдельные элементы комнат. Тур сопровождается текстовыми пояснениями, звуком и видео. Помимо экскурсии на ИЯФ СО РАН, в доступе уже есть тур по еще одному новосибирскому учреждению, Институту археологии и этнографии СО РАН. Также открыты для виртуального посещения МГУ, СПбГУ, Институт цитологии РАН (Санкт-Петербург), Объединенный институт высоких температур РАН, Институт биоорганической химии РАН, Курчатовский источник синхротронного излучения и ряд других научных организаций.

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