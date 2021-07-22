В Новосибирске обнаружен крупный склад нелегальных товаров

Таможенники в Новосибирске обнаружили крупный склад нелегальных товаров, общий вес которых превысил сорок тонн. Здесь находилось 205 тысяч коробок с обувью и пакетов с одеждой, а также 2,8 миллиона медицинских масок, защитные свойства которых вызывают большие сомнения.

Складское помещение, в котором находился нелегальный товар, арендовали граждане КНР. Как считают таможенники, иностранцы организовали оптовые поставки одежды и обуви на новосибирские рынки, причем часть груза шла через Казахстан. Удалось установить и место производства контрафакта: по ряду признаков угадывается рука мастеров из Китая и Вьетнама. На товары не было никаких документов, в том числе актов, подтверждающих легальность их ввоза из-за границы.

- Для установления законности ввоза, а также для определения точного количества товаров сотрудники Сибирского таможенного управления приняли решение о проведении таможенного досмотра. Во время него было обнаружено почти восемь тысяч пар обуви, в том числе детской, без обязательной индивидуальной маркировки Data-matrix, и более семнадцати тысяч товаров с признаками контрафактности, - рассказала представитель Сибирского таможенного управления Татьяна Мартьянова.

В общей сложности на складе лежало 205 тысяч единиц одежды и обуви, все они изъяты. Азиатские "кутюрье" не постеснялись поместить на свои товары лейблы известных мировых брендов. В коробках лежали не только кроссовки и спортивные костюмы, якобы произведенные наиболее популярными фирмами, но и одежда с нашивками итальянских домов моды. Правообладатели торговых марок уже оценили ущерб от незаконного использования товарных знаков на общую сумму в 300 миллионов рублей.

Отдельного упоминания заслуживают и миллионы якобы защитных масок, которыми был забит склад. На них также не было оформлено никаких документов, в том числе тех, которые указывали бы на их качество, эффективность или как минимум безопасность. Более того, часть полиэтиленовых упаковок, в которых находились маски, была разорвана, очевидно, при транспортировке, так что средства для защиты органов дыхания хранились в складской пыли.

Сотрудники таможни составили материалы о признаках преступлений, предусмотренных статьями УК о производстве, приобретении, хранении и перевозке продукции без маркировки, а также незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Документы направлены в правоохранительные органы, которые должны принять решение о возбуждении дел.

Между тем

Это самый крупный "улов" таможенников в Новосибирской области с начала года. Всего за первые шесть месяцев в торговых точках Новосибирской области пресекли оборот 66,5 тысячи товаров с признаками контрафакта плюс 14,5 тысячи единиц немаркированной продукции.