Замминистра обороны проверил стройку военгородка в Омском кадетском корпусе

В Омске завершается строительство военного городка кадетского корпуса. Это означает, что его воспитанники 1 сентября, скорее всего, начнут учебный год в новых аудиториях. В Минобороны РФ планируют завершить монтажные работы на этом объекте к 8 августа, когда в стране будут отмечать День строителя.

В четверг, 22 июля, замминистра обороны Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в Центральный военный округ проинспектировал возводимый в Омске комплекс.

Напомним, что его начали строить в декабре прошлого года. Работы развернулись на площади почти 15 гектаров. Планируется, что к 1 сентября будут сданы в эксплуатацию учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования. А еще - столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спорткомплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта.

Общая площадь возводимых зданий превышает 58 тысяч квадратных метров. На территории свыше 125 тысяч квадратных метров ведутся работы по благоустройству.

В Минобороны РФ подчеркивают, что кадетский корпус в Омске будет первым довузовским ведомственным учреждением, возведенным в один этап и менее чем за один год. Разделение строительства и сдачи объектов на две очереди там не предусмотрено.

С введением этого комплекса изменится система проживания кадетов. Воспитанников разместят в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми и туалетными комнатами.

Вот, что еще известно об Омской кадетке. Обучение там предусматривает углубленное изучение всех предметов и дополнительные занятия по другим дисциплинам, включая военные. Специальные аудитории по физике, химии, биологии оснастят новейшими приборами для проведения научных опытов. Для освоения иностранных языков используют лингафонные системы интерактивного общения. В кабинете робототехники можно будет решать различные конструкторские задачи. Должны в училище появиться и свои мастерские по авиа-судомоделированию, класс для обучения вождению автомобиля, зал для уроков танцев и пения, шахматный клуб, фото- и видеостудии.

В Минобороны РФ отметили, что во все довузовские учреждения ведомства, включая Омское кадетское училище, уже завершен набор абитуриентов. Всего в этом году туда зачислят более 2,3 тысячи воспитанников.

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к повышению популярности и востребованности такого образования. В 2021 году средний конкурс для мальчиков составил пять человек на место, у девочек он доходил до 14 человек на место.