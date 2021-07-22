ФСБ задержала на Ставрополье 8 человек, подозреваемых в экстремизме

На территории Ставропольского края 21 и 22 июля по подозрению в экстремизме были задержаны восемь человек. Все они участвовали в деятельности одной из экстремистских организаций, запрещенных на территории России. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону сообщает ТАСС.

- В рамках сопровождения уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" дополнительно установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас все задержанные доставлены в Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, с ними проводятся следственные действия.