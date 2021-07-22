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22.07.2021 09:23
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье обсервацию детского лагеря проверит прокуратура

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Органы прокуратуры Ставропольского края начали проверку после того, как в детском лагере "Колосок" в селе Донском 10-летняя девочка заболела COVID-19. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалистам предстоит понять, как получилось, что вирус проник на территорию лагеря, где соблюдаются ограничения, а весь персонал вакцинирован.

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- В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего заболевания, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами учреждения противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха детей, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что детский лагерь "Колосок" в Труновском районе Ставрополья закрыли на обсервацию до конца смены. Там у одного из отдыхающих детей выявили коронавирус. Теперь медики следят за самочувствием остальных ребят и сотрудников лагеря.

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