На Ставрополье обсервацию детского лагеря проверит прокуратура

Органы прокуратуры Ставропольского края начали проверку после того, как в детском лагере "Колосок" в селе Донском 10-летняя девочка заболела COVID-19. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалистам предстоит понять, как получилось, что вирус проник на территорию лагеря, где соблюдаются ограничения, а весь персонал вакцинирован.

- В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего заболевания, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами учреждения противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха детей, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что детский лагерь "Колосок" в Труновском районе Ставрополья закрыли на обсервацию до конца смены. Там у одного из отдыхающих детей выявили коронавирус. Теперь медики следят за самочувствием остальных ребят и сотрудников лагеря.