Три москвича попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

В Черекском ущелье Кабардино-Балкарии трое туристов попали под камнепад и получили травмы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, добираться пешком до альпинистской стоянки придется около суток, поэтому для эвакуации будет задействован вертолет.

- Так как время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки, отправлена заявка на 23 июля, чтобы задействовать вертолет МИ-8 МЧС России для эвакуации пострадавших, - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на это, сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в районе 21.00 отправились на поиски пострадавших. Вместе с ними к месту вышел спасательный отряд "Лидер".

Пострадавшие туристы находились в ущелье в составе группы из восьми человек, которые приехали из Москвы.