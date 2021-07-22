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Рубрика: Происшествия

Три москвича попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КБР Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КБР
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КБР

В Черекском ущелье Кабардино-Балкарии трое туристов попали под камнепад и получили травмы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, добираться пешком до альпинистской стоянки придется около суток, поэтому для эвакуации будет задействован вертолет.

Фото: iStock
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- Так как время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки, отправлена заявка на 23 июля, чтобы задействовать вертолет МИ-8 МЧС России для эвакуации пострадавших, - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на это, сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в районе 21.00 отправились на поиски пострадавших. Вместе с ними к месту вышел спасательный отряд "Лидер".

Пострадавшие туристы находились в ущелье в составе группы из восьми человек, которые приехали из Москвы.

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