На берегу Чудского озера осенью откроют памятник Александру Невскому

Осенью в Псковской области на берегу Чудского озера, где в 1242 году, по мнению историков, состоялось Ледовое побоище, будет открыт мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной".

Этот проект входит в список мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. "Недавно на Чудском озере завершилась поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО), - рассказал журналистам, приглашенным на базу Художественного комбината города Химки, где проходит отливка скульптур, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко. - И мы надеемся, что в момент открытия памятника, мы сможем показать общественности часть обнаруженных артефактов. Работы по созданию скульптурной композиции идут согласно графику. Пешие фигуры воинов уже готовы, конные фигуры - на этапе завершения".

Скульптурная композиция состоит из девяти фигур воинов: три конных фигуры и шесть "спешившихся витязей", наверху флаговая группа, а под ногами - доспехи поверженного врага. Особую силу образу предает изображение "Спаса Нерукотворного" на главном знамени русского воинства.

"Эта идея призвана обозначить, что собиратель земель русских Александр Невский не только государственный деятель, но еще и святой Русской Православной Церкви", - объяснил Овсиенко.

"Мы нашли тех персонажей, чьи имена вписаны в историю, в нашем художественном произведении у них "появились" лица, характер, образ. Наши девять воинов теперь имеют свои портреты, - вступают в разговор скульпторы Виталий Шанов и его супруга Дарья Успенская. - Это конкретные воины и дружинники, которые принимали участие в битве и были с Александром Невским именно в этом сражении. Среди них и брат святого князя - Андрей. По сохранившимся летописным свидетельствам, на тот момент ему было всего 14 лет".

Общая высота скульптурной композиции (с флаговой группой) - составит 15 метров. До конца августа 2021 года монумент будет полностью изготовлен в бронзе. Кроме скульптурной композиции, здесь будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" (сейчас она временно находится в Третьяковской галерее) и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе Научной поисковой экспедиции РВИО.