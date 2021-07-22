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22.07.2021 15:19
Рубрика: Общество

Под Великим Новгородом в реке нашли фронтовой пушечный автомобиль

Текст: Светлана Цыганкова
БА-10 Фото: ANRM, Fototeca/wikimedia.org БА-10 Фото: ANRM, Fototeca/wikimedia.org
БА-10 Фото: ANRM, Fototeca/wikimedia.org

Под Великим Новгородом члены поискового отряда "Находка" обнаружили на дне реки Малый Волховец пушечный бронеавтомобиль БА-10. Этот уникальный экспонат нашли в районе так называемого Синего моста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.

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Поисковики уже изучили и архивные документы. Согласно им, бронеавтомобиль принадлежал 28-й танковой дивизии под командованием полковника Ивана Черняховского. Именно это воинское подразделение защищало Великий Новгород от фашистов в начале Великой Отечественной войны.

Сейчас водолазы готовятся поднять бронеавтомобиль из воды - это планируется сделать в следующем месяце. Потом специалисты приступят к его реставрации.

Справка "РГ"

18 августа 1941 года бойцы советских танковых дивизий были прижаты к берегу реки Малый Волховец. Немцы подошли к Синему мосту. Бронеавтомобиль БА-10 и танк КВ двинулись навстречу. Но фашистские самолеты разбили на берегу танк и разрушили мост, который рухнул вместе с БА-10.

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