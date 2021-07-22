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22.07.2021 11:07
Рубрика: Власть

В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада, приуроченного к 325-летию флота России. В связи с этим в городе перекрыт ряд центральных дорог.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Как сообщают в пресс-службе Западного военного округа, накануне военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку мест проведения парада. Речь идет о местах построения парадных расчетов, маршруте торжественного марша и прилегающей территории на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной и Адмиралтейском проезде.

Главный военно-морской парад состоится 25 июля. Известно, что группу кораблей будут представлять крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корвет "Гремящий", дизель-электрические подводные лодки и другие суда различных классов. В группе авиации - самолеты Миг-31, МиГ-29К, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, Су-27, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, противолодочный Ил-38, вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31 и другие. Всего будет задействовано около 50 судов и 40 самолетов и вертолетов.

Праздник завершится артиллерийским салютом на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.

Согласно решению Роспотребнадзора по Санкт-Петербурге, Главный военно-морской парад пройдет без зрителей. Горожан призвали проявить сознательность и посмотреть трансляцию торжественного мероприятия по телевизору.

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