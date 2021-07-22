В Петербурге назвали претендентов на театральную премию "Прорыв"

Номинационный совет XII Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв" определил шорт-лист претендентов по итогам сезона 2019-2020. Вручение наград было запланировано на весну 2021 года, но из-за пандемии не состоялось.

Лидия Шевченко номинирована на премию "Прорыв" за роль в спектакле "Пиковая дама. Игра". Фото: Юлия Смелкина/Театр им. Ленсовета

"Прорыв" - единственная в стране профессиональная премия, которая ежегодно отмечает режиссеров, артистов, художников и арт-менеджеров в возрасте до 35 лет. Ее задача - поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены. "Прорыв" отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, поддерживая инновационные подходы к развитию театрального процесса.

В номинации "Лучший режиссер" представлены только два постановщика независимых проектов: Руслан Кацагаджиев (спектакль "Homo Omon. Эхо будущего"), Никита Славич (спектакль "DJ NIKISSA"). А вот в номинацию "Лучший художник" вошли пять человек: Наталия Бурнос, Юлия Гамзина, Елена Жукова, Мария Кузнецова, Екатерина Мельникова.

На победу в категории "Лучшая женская роль" претендуют актрисы Анна Арефьева (за исполнение роли Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак", театр "Мастерская"), Наталья Сизова (роль Фриды в спектакле "Фрида", Большой театр кукол), Вера Тран (роль Корделии в спектакле "Король Лир", "Небольшой драматический театр"), Лидия Шевченко (роль в спектакле "Пиковая дама. Игра", Театр им. Ленсовета).

В номинации "Лучшая мужская роль" представлены Сергей Азеев (за исполнение роли Кролика в спектакле "За белым кроликом", "Театр ненормативной пластики"), Владимир Бойков (роль Рубена в спектакле "Я сижу на берегу", Театр-фестиваль "Балтийский дом"), Григорий Чабан (роль в спектакле "Пиковая дама. Игра", Театр им. Ленсовета), Яков Шамшин (роль Омона Кривомазова в спектакле "Homo Omon. Эхо будущего", независимый проект), Евгений Шумейко (роль Сирано де Бержерака в спектакле "Сирано де Бержерак", театр "Мастерская").

В номинации "Лучший исполнитель роли второго плана" актеры Алексей Ведерников, Роман Кочержевский, Анна Лебедь (Кочеткова), Федор Пшеничный, Дмитрий Честнов.

На звание лучшего менеджера - за создание театральных проектов - претендуют Дмитрий Крестьянкин, Леон Словицкий, Анна Ласкина, Алина Мустафаева, Элина Петрова, Екатерина Сухорукова, Мария Семенова. Их имена объявила группа экспертов премии.

Специальный приз Номинационного совета ("За создание альтернативного гения места") вручат авторам спектакля "4elovekvmaske" Кириллу Люкевичу и Никите Касьяненко.

Внеконкурсная премия "Прорыв" имени Антона Губанкова - за поддержку молодых талантов - в этом году присуждена директору - художественному руководителю театра "Приют комедианта" Виктору Минкову.

В Номинационный совет вошли театральные критики и театроведы: Анна Брашинская, Марина Корнакова, Оксана Кушляева, Юлия Осеева, Николай Песочинский, Олеся Пушкина, Ирина Селезнева-Редер, Вера Сенькина, Евгения Тропп.

Награждение состоится 4 октября на Новой сцене Александринского театра.

Цифры

Театральная премия для молодых "Прорыв" учреждена в 2008 году. За это время 28 членов экспертного совета смотрели ежегодно до 100 спектаклей. Были номинированы 236 молодых профессионалов в сфере театра, 68 из них жюри признало лауреатами.