В Петербурге назвали претендентов на театральную премию "Прорыв"

Новости

Подписано соглашение на поставку 19 самолетов Ил-114-300 15:36
В РФ зарегистрировали систему, выявляющую штаммы от "альфы" до "дельты" 15:25
"Температурные выбоины" ждут москвичей в ближайшие дни 15:21
Sony неожиданно обновила PlayStation 5 15:18
Цена на бензин Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну 15:13
Сбившая на переходе троих детей москвичка обжаловала свой арест 15:09
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% 15:05
Москвичам предложили придумать название нового речного трамвайчика 15:05
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае 15:04
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение 14:54
На ВДНХ начинается Международный фестиваль искусств "Вдохновение" 14:49
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи 14:46
Visa купит финтех-платформу Currencycloud 14:31
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне 14:24
Песков назвал актуальными учения по проверке устойчивости Рунета 14:24
Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix 14:20
Кремль не видит проблемы с открытостью данных по пандемии в России 14:15
"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
В МИД нет иллюзий по ослаблению давления на Россию перед выборами 14:02
Жители Северо-Запада России возглавили рейтинг любителей фастфуда 13:56
Суд в Москве оштрафовал на 6 млн Facebook и на 11 млн рублей Telegram 13:37
ЦИК: Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза 13:37
В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем 13:35
В Ставрополе назвали имя впавшего в кому фигуранта "дела Сафонова" 13:34
В Казани у моряка торгового флота со счетов украли 20 миллионов рублей 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 15:16
Рубрика: Культура

В Петербурге назвали претендентов на театральную премию "Прорыв"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Номинационный совет XII Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв" определил шорт-лист претендентов по итогам сезона 2019-2020. Вручение наград было запланировано на весну 2021 года, но из-за пандемии не состоялось.
Лидия Шевченко номинирована на премию "Прорыв" за роль в спектакле "Пиковая дама. Игра". Фото: Юлия Смелкина/Театр им. Ленсовета Лидия Шевченко номинирована на премию "Прорыв" за роль в спектакле "Пиковая дама. Игра". Фото: Юлия Смелкина/Театр им. Ленсовета
Лидия Шевченко номинирована на премию "Прорыв" за роль в спектакле "Пиковая дама. Игра". Фото: Юлия Смелкина/Театр им. Ленсовета

"Прорыв" - единственная в стране профессиональная премия, которая ежегодно отмечает режиссеров, артистов, художников и арт-менеджеров в возрасте до 35 лет. Ее задача - поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены. "Прорыв" отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, поддерживая инновационные подходы к развитию театрального процесса.

Фото: Пресс-служба Александринского театра
Валерий Фокин: Сезон был тяжелым, длинным, но мы выкарабкались

В номинации "Лучший режиссер" представлены только два постановщика независимых проектов: Руслан Кацагаджиев (спектакль "Homo Omon. Эхо будущего"), Никита Славич (спектакль "DJ NIKISSA"). А вот в номинацию "Лучший художник" вошли пять человек: Наталия Бурнос, Юлия Гамзина, Елена Жукова, Мария Кузнецова, Екатерина Мельникова.

На победу в категории "Лучшая женская роль" претендуют актрисы Анна Арефьева (за исполнение роли Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак", театр "Мастерская"), Наталья Сизова (роль Фриды в спектакле "Фрида", Большой театр кукол), Вера Тран (роль Корделии в спектакле "Король Лир", "Небольшой драматический театр"), Лидия Шевченко (роль в спектакле "Пиковая дама. Игра", Театр им. Ленсовета).

В номинации "Лучшая мужская роль" представлены Сергей Азеев (за исполнение роли Кролика в спектакле "За белым кроликом", "Театр ненормативной пластики"), Владимир Бойков (роль Рубена в спектакле "Я сижу на берегу", Театр-фестиваль "Балтийский дом"), Григорий Чабан (роль в спектакле "Пиковая дама. Игра", Театр им. Ленсовета), Яков Шамшин (роль Омона Кривомазова в спектакле "Homo Omon. Эхо будущего", независимый проект), Евгений Шумейко (роль Сирано де Бержерака в спектакле "Сирано де Бержерак", театр "Мастерская").

В номинации "Лучший исполнитель роли второго плана" актеры Алексей Ведерников, Роман Кочержевский, Анна Лебедь (Кочеткова), Федор Пшеничный, Дмитрий Честнов.

Фото: Пресс-служба Новой сцены Александринского театра
Режиссер Яна Тумина представит в Петербурге новый спектакль "Живой"

На звание лучшего менеджера - за создание театральных проектов - претендуют Дмитрий Крестьянкин, Леон Словицкий, Анна Ласкина, Алина Мустафаева, Элина Петрова, Екатерина Сухорукова, Мария Семенова. Их имена объявила группа экспертов премии.

Специальный приз Номинационного совета ("За создание альтернативного гения места") вручат авторам спектакля "4elovekvmaske" Кириллу Люкевичу и Никите Касьяненко.

Внеконкурсная премия "Прорыв" имени Антона Губанкова - за поддержку молодых талантов - в этом году присуждена директору - художественному руководителю театра "Приют комедианта" Виктору Минкову.

В Номинационный совет вошли театральные критики и театроведы: Анна Брашинская, Марина Корнакова, Оксана Кушляева, Юлия Осеева, Николай Песочинский, Олеся Пушкина, Ирина Селезнева-Редер, Вера Сенькина, Евгения Тропп.

Награждение состоится 4 октября на Новой сцене Александринского театра.

Цифры

Театральная премия для молодых "Прорыв" учреждена в 2008 году. За это время 28 членов экспертного совета смотрели ежегодно до 100 спектаклей. Были номинированы 236 молодых профессионалов в сфере театра, 68 из них жюри признало лауреатами.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей
Концерт Дня Союзного государства стал блестящим украшением "Славянского базара в Витебске"
Почему из "Удивительных приключений Юмы" не получилось сказки про нерпу