В Питере и Кронштадте прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге 22 июля состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада. Тем, кому довелось увидеть это зрелище, считай, повезло. Потому что сам парад пройдет без зрителей. Роспотребнадзор принял такое решение из-за высокого риска заражения людей коронавирусом. Горожан призвали отнестись к ограничениям с пониманием и посмотреть трансляцию парада по телевизору.

Тем временем город готовится к большому празднику, который состоится в это воскресенье и приурочен к 325-летию флота России. Участвовать в нем будут более полусотни кораблей, катеров и подводных лодок. В их числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в парадном строю окажется ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". В линию статического показа в Кронштадте также включили подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". А еще участвовать в параде пригласили экипажи кораблей ВМС Индии, Пакистана и Ирана.

Отдельный разговор об исторических парусниках, главный из которых "Полтава" - первый 54-пушечный линейный корабль, построенный в Санкт-Петербургском адмиралтействе при личном участии Петра I. Его копию воссоздали на исторической верфи, и она поправу займет почетное место в парадном строю.

Как и знаменитый ботик Петра Великого. Правда, этот раритет спускать на воду не решились - он пройдет по Неве на борту десантного катера "Алексей Баринов". У флотской реликвии любопытная история. Петр нашел ботик, подаренный его отцу царю Алексею Михайловичу, в амбаре подмосковного села Измайлово. Его отремонтировали и спустили в Яузу. Потом перевезли на Просяной пруд, а позже - на Плещеево озеро. Там Петр построил свою Потешную флотилию, которая стала прообразом русского флота.

А прообразом современных подлодок стал подводный аппарат в виде деревянной бочки, придуманый в 1724 году талантливым русским самоучкой Ефимом Никоновым. Более столетия спустя в Санкт-Петербурге построили первую в мире цельнометаллическую подлодку. Она приводилась в движение матросами-гребцами.

Пятый по счету Главный военно-морской парад состоится в это воскресенье, 25 июля. Он пройдет в год 325-летия созданного Петром I флота России

Однако вернемся к параду. Его воздушную часть представят более 40 самолетов и вертолетов. В том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, палубные истребители Су-33, а также винтокрылые Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Праздник завершится в 22.30 артиллерийским салютом на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте. Будет дано 30 залпов в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов. А гвоздем программы обещает стать комплекс 2А96 "Триколор". Он способен в течение минуты выполнить две тысячи выстрелов. Этого хватит, чтобы окрасить вечернее небо в цвета Государственного флага России.